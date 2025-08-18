Alicia Cervantes se ha consolidado como una figura imprescindible en la Liga MX Femenil, especialmente para las Chivas. Su papel trasciende el de una simple goleadora, ya que es el motor que impulsa la ofensiva y el referente de confianza cuando el equipo rojiblanco enfrenta sus mayores retos como, por ejemplo, los clásicos.

La trayectoria de Alicia Cervantes en el Circuito Rosa está marcada por su constante presencia en los partidos de máxima exigencia. Cuando Chivas enfrenta a sus rivales históricos, Atlas y América, la camiseta número "24" brilla con luz propia.

El pasado domingo, "Licha" fue pieza clave para que las Chivas lograran ampliar su dominio a 12 partidos consecutivos sin perder ante las académicas. Provocó un error que terminó en autogol de Dirce Delgado y realizó un auténtico golazo para consumar la victoria y mantener la racha de 5 años sin derrota en un Clásico Tapatío.

Su labor en esta clase de partidos se enaltece porque, su contundencia es tal que, ante las rojinegras, ha logrado convertir 11 anotaciones, y frente a las Águilas, ha conquistado las redes en 15 ocasiones. Estos números no sólo la colocan como la máxima anotadora en los clásicos, sino que también demuestran su temple para definir en los escenarios más complejos.

La capacidad de Alicia Cervantes para brillar bajo presión y su constancia en los clásicos la posicionan como un referente del futbol femenino en México. Su legado se forja en cada juego y le permite seguir cargando con la responsabilidad de posicionar a Chivas Femenil como uno de los equipos más competitivos de la liga.

Máxima goleadora indiscutible

En Liga MX Femenil, Cervantes tomó el liderato en solitario de ser la máxima goleadora de la competencia con 167. Su rival más cercana, Katty Martínez, actualmente tiene marca de 154 anotaciones, por lo que "Licha" ha tomado una importante ventaja en el récord histórico.

