El pasado 15 de julio, Grupo Orlegi dio a conocer el proceso para vender al Club Atlas, entre las principales opciones de compradores se encontraban: Saúl "Canelo" Álvarez, cuya afición por los rojinegros no es un secreto.

Esta predicción cobró fuerza cuando, en una entrevista con ESPN Knockout, expresó que no descarta la posibilidad de adquirir al Atlas.

"La verdad es que no me he puesto a pensar, lo acabo de ver ahora que estaba en entrenamiento, creo que fue cuando empezaron a querer vender al Atlas. No es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando, siempre si es para algo bien... ¿Por qué no? Soy un hombre de negocios", confesó “Canelo” Álvarez.

¿Cuánto le costaría a Canelo Álvarez comprar al Atlas?

De acuerdo al periodista deportivo, David Medrano, los ‘Zorros’ tienen una marca fuerte, pues más allá de ser un equipo patrimonial del futbol mexicano, tiene varios activos:

1. Son dueños de casi toda la nómina de jugadores

2. Tiene una parte importante de la propiedad del Estadio Jalisco

3. Posee la Academia AGA, la casa club más nueva de México

4. Tiene tres títulos de Liga, el último en el Clausura 2022

Por esa razón, y agregando el antecedente que dejó la reciente venta del Querétaro al fondo estadunidense Innovatio Capital, se estima que el Atlas FC estaría tazado entre los 200 y los 250 millones de dólares.

Cabe destacar que Canelo ha mostrado en múltiples ocasiones su interés por el Atlas y, por eso, se coloca como uno de los posibles compradores del equipo.

