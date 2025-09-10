Mauricio Sulaimán reveló que está vetado para la pelea Canelo Álvarez vs Crawford

El próximo sábado 13 de septiembre se llevará a cabo en en el Allegiant Stadium de Las Vegas una de las peleas más esperadas del 2025: la de Saúl "Canelo" Álvarez contra Terence Crawford. Sin embargo, a tan solo unos días del evento, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán Saldívar, denunció que fue vetado para subir al ring a entregar el cinturón conmemorativo al ganador.

Sulaimán, que administra una de las cuatro principales organizaciones internacionales de boxeo, informó durante una entrevista para el canal ProLevelBoxing que el veto proviene de la UFC, la promotora del evento.

El empresario mexicano consideró que esta decisión se debe a que Dana White desea ser la figura que entregue el cinturón al vencedor:

"Resulta que el promotor es la UFC y ya empezaron a poner cosas como que no me puedo subir al ring con el fin de que Dana White sea el que esté ahí arriba y él sea el show” , declaró.

A pesar de las restricciones, Sulaimán reaccionó con rebeldía, asegurando que de cualquier modo se subirá al ring el próximo sábado, con la finalidad de cumplir con el protocolo histórico de la CMB.

“Con que tengas dos o tres de seguridad ahí en la esquina bien fortachones para que me saquen, porque yo me voy a subir al ring. A ver qué pasa” , advirtió.

La tensa situación entre las figuras claves para la promoción del boxeo no es una novedad. Como antecedente, Sulaimán ha emitido críticas en contra de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh, y Dana White, presidente de UFC y mano derecha del promotor.

En la última pelea del tapatío en Medio Oriente, en donde se enfrentó a William Scull, Sulaimán denunció que el CMB fue desplazado, pues se le impidió al "Canelo" posar con el cinturón de dicha organización.

El pugilista mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se enfrentará al estadounidense Terence Crawford para definir la supremacía en el peso supermediano. El encuentro será transmitido de manera exclusiva por la plataforma de streaming Netflix.

MB

