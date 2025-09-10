El pasado 15 de julio, Grupo Orlegi anunció que comenzó el proceso para vender al Club Atlas, como parte de su compromiso con eliminar la multipropiedad en el fútbol mexicano. Entre los posibles compradores, destaca el nombre de Saúl "Canelo" Álvarez, reconocido seguidor del equipo rojinegro.

Durante la previa de su combate contra Terence Crawford, programado para este 13 de septiembre en el estadio Allegiant, el boxeador ofreció declaraciones a medios de comunicación y, en entrevista con ESPN Knockout, expresó que no descarta la posibilidad de adquirir al Atlas.

"La verdad es que no me he puesto a pensar, lo acabo de ver ahora que estaba en entrenamiento, creo que fue cuando empezaron a querer vender al Atlas. No es momento para pensar en esas cosas, pero ya regresando, siempre si es para algo bien... ¿Por qué no? Soy un hombre de negocios", confesó Álvarez Barragán.

Grupo Orlegi trabaja con el banco estadounidense Moelis & Company, así como con ADS y el despacho Weil, Gotshal & Manges LLP, para evaluar a los interesados y garantizar que el nuevo dueño del club asegure su estabilidad financiera.

Cabe mencionar que "Canelo" ha mostrado en varias ocasiones su simpatía por el Atlas. Durante la final contra Pachuca, en la que el equipo logró el bicampeonato, asistió al estadio Jalisco y fue captado luciendo con orgullo el escudo del equipo.

SV