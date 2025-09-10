Este fin de semana, Chivas se medirá ante América en la Ciudad de México, un duelo que será crucial para las aspiraciones del equipo rojiblanco y para pensar en una posible clasificación. Ante esto, el propietario del Guadalajara, Amaury Vergara, ha estado más cerca que nunca del plantel de cara al compromiso de este fin de semana.

Al igual que como lo hacía su padre, Amaury Vergara estuvo en el inicio de la preparación del equipo de cara al Clásico Nacional ante América, como parte del respaldo al proyecto de Gabriel Milito y la unión con el plantel ante un compromiso crucial.

Pese a que en la jornada pasada, previo al duelo ante Cruz Azul, se generó el rumor de que una derrota dejaría fuera al estratega argentino, esto quedó descartado ya que existe confianza en el proyecto y en el plantel de cara a los compromisos que se avecinan para el equipo.

Además de charlar con el estratega rojiblanco, Vergara Zatarain también conversó con elementos de la dirección deportiva del equipo, con la finalidad de despejar el entorno negativo que se vive de cara al clásico por la falta de resultados en el presente campeonato.

Actualmente, el propietario de Chivas se ha convertido en alguien más cercano al equipo rojiblanco, ya que en reiteradas ocasiones acompaña al equipo en los partidos de visitante, al igual que en los entrenamientos; esto lo han manifestado exjugadores y personas que conocen el interior del equipo.

Guadalajara tendrá cuatro pruebas importantes: primero el Clásico Nacional ante América en calidad de visitante, además de recibir tres juegos como local. Después se medirá ante Tigres, Toluca y Necaxa, duelos que serán cruciales en la búsqueda de salir de la parte baja de la tabla y pensar en un lugar en la Liguilla.

SV