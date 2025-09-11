La tenista mexicana Giuliana Olmos, haciendo dupla con la indonesia Aldila Sutjiadi, logró instalarse en los Cuartos de Final del GDL Open AKRON 2025, luego de superar en dos parciales a la canadiense Rebecca Marino y a la mexicana Fernanda Contreras en el Grandstand del Complejo Panamericano de Tenis.

El encuentro, que originalmente estaba programado para disputarse el miércoles, se pospuso debido al fuerte aguacero que azotó la ciudad. Finalmente, este jueves las condiciones permitieron el desarrollo del compromiso, aunque en el segundo set volvió a presentarse una ligera llovizna que no obligó a detener las acciones.

Olmos y Sutjiadi se mostraron superiores a lo largo del enfrentamiento y resolvieron el partido con relativa comodidad. Tras un primer set más apretado, que se inclinó 7-5 a su favor, aprovecharon la inercia para imponer condiciones en la segunda manga, donde sellaron su pase con un contundente 6-2.

Para Olmos, la victoria tiene un valor especial, no solo por firmarla ante la afición tapatía, sino también porque en el duelo estuvo enfrente otra mexicana, Fernanda Contreras, quien junto a Marino no pudo frenar la solidez de la dupla favorita.

Con este resultado, Giuliana y Aldila avanzan a la ronda de Cuartos de Final del certamen WTA 500, donde buscarán seguir con paso firme en el objetivo de levantar el título en Guadalajara. La combinación de experiencia, entendimiento y potencia de ambas jugadoras las coloca como una pareja a seguir de cerca en lo que resta del torneo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: ¡Imparable! Isaac del Toro gana la Copa Sabatini

OF