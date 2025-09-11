Julio César Chávez advierte que Canelo debe noquear a Crawford; de lo contrario, perderá

Saúl "Canelo" Álvarez es el campeón indiscutido de los pesos medianos y sólo ha sido derrotado dos veces en su carrera, pero en su historial hay un dato preocupante: no ha podido ganar por nocaut desde 2021, cuando venció a Caleb Plant en Las Vegas, mismo escenario de su combate de este sábado ante Terence Crawford.

Después de esa victoria, Canelo tuvo la segunda derrota de su carrera, cuando probó suerte en el peso semipesado frente al ruso Dmitry Bivol. Esta vez él tendrá la ventaja, pues es Crawford quien ha subido dos categorías para retarlo por los cinturones supermedianos del CMB, la OMB y la FIB.

En este contexto, Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, manifestó la obligación del Canelo de ganar por la vía rápida: "Con todo respeto, si no noquea a Crawford, ¿pues entonces a quién va a noquear?". La leyenda del boxeo nacional incluso aventuró que "si Canelo no lo noquea, pierde".

Saúl Álvarez acumula una racha de seis victorias, todas por decisión unánime: contra Gennadiy Golovkin, John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Mungía, Edgar Berlanga y William Scull.

El Canelo Team, seguro del nocaut

Eddy Reynoso, entrenador del Canelo también tocó el tema del nocaut en una entrevista para la televisión, y dijo que está seguro de que así será la victoria del Canelo: "Sé que vamos a noquear a Crawford, estoy seguro que vamos a ganarle a Crawford por nocaut y vamos a ver qué sigue".

En la misma entrevista se le cuestionó sobre qué boxeador le gustaría enfrentar antes de que acabe la carrera de Álvarez, a lo cual Reynoso no dudó y dijo que quiere una revancha con Bivol:

"Sé que Saúl le puede ganar, estuvimos cerca de hacerlo. Después de esta pelea vamos a replantear bien qué es lo que queremos y tengo confianza en Saúl, sé hasta dónde puede llegar (…) me encantaría cerrar el broche con Bivol".

En su momento se habló de una revancha, pero se frustró porque el equipo del ruso "pedía mucho dinero", confesó el mismo Canelo Álvarez.