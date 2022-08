La histórica goleada que sufrió Cruz Azul el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca ante su odiado rival, han hecho que La Máquina esté en boca de todos. Y es que la derrota por 7-0 contra el América ha calado hondo en el entorno celeste y hoy la afición misma se hizo presente a la salida de las instalaciones de los Cementeros para recriminar a los futbolistas.

Aprovechando la ola de comentarios desatados en redes sociales, Jorge "Chatón" Enríquez no dudó en ofrecer sus servicios gratis para ayudar a Cruz Azul a salir del bache.

"Me voy gratis al CruzAzul, #AGUANTEMaquina”, fueron las palabras que compartió el "Chatón" a través de Twitter.

Me voy gratis al cruz azul! @CruzAzul #AGUANTEMaquina ������ — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) August 22, 2022

Aunque podría tomarse como una broma, la publicación del exjugador de Chivas no fue bien recibida por los aficionados de La Máquina, quienes no han dudado en burlarse de él e incluso lo llaman "tronco" y aseguran que ni gratis lo quieren.

"No gracias papi, ya tenemos muchos troncos y no se quieren ir", puso un aficionado cementero. Otros fanáticos no dudaron en recordarle que aunque tenía un gran futuro, en su momento prefirió la fiesta y eso lo ha llevado a que ningún equipo se interese en sus servicios "ni regalado".

"No Chatón perdiste tu oportunidad, pudiste ser un crack y preferiste la fiesta. Ahorita ya no, los que están son mejores y por mucho, lástima que después de dejar tu oportunidad la estés buscando. Mejor sigue con el pomo que fue el que escogiste", se lee en otro comentario.

JL