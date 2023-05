Si Chivas puede volver a soñar con estar presente en una final, es por el trabajo que ha realizado el profe Pauno desde su llegada, quien más allá de trabajar el aspecto físico del equipo, se ha esmerado en fortalecer su mentalidad y convertirlo en ganador.

Cuando el profe Pauno arribó al Guadalajara el 31 de octubre del 2022, tomó las riendas de un equipo que se encontraba sumergido en una crisis, inoperante y sin idea de un planteamiento competitivo que le permitiera ser protagonista; por lo que nadie imaginó que el serbio resultaría ser uno de los mejores directores técnicos que ha tenido el club en mucho tiempo, clasificando a Chivas a una Liguilla directa luego de seis años, instalando el equipo en semifinales tras tres años y consiguiendo uno de los mejores torneos en cuanto a puntos en más de una década.

En entrevista, el entrenador del Rebaño, habla sobre la adaptación que ha tenido en el futbol mexicano, así como la clave del éxito que ha llevado a las Chivas a volver a estar dentro de los primeros lugares y cómo se ha mejorado de cara a enfrentar al América por el boleto a la final de la Liga MX.

—Al llegar a Chivas, el equipo estaba inmerso en una crisis de resultados y con mucha presión por parte de su afición, ¿qué es lo que más has trabajado con los jugadores para llegar al lugar en el que están ahora?

—Se ha trabajado mucho en la mentalidad ganadora, fijarse en tener a diario pequeños éxitos, cumplir con tus deberes profesionales, buscar mejorar cada día, reconocer los objetivos que uno consigue y así, poco a poco, ir creciendo los objetivos que nos marcamos por delante. La mentalidad ganadora se practica en los pequeños detalles y después también lo que hemos trabajado es la capacidad de gestionar la adversidad y poder abrazarla, primero hay que entender que pasar por momentos difíciles es algo que a todo el mundo le puede suceder en el nivel de alta competición. El propio rival es exigido también, pero nosotros tenemos que tener herramientas para poder superar nuestras propias frustraciones y los problemas que pueden venir por parte del rival, del arbitraje o de todas las cosas que ocurren durante un partido, como la presión de los aficionados contrarios o de los propios.

—¿Cómo ha sido la forma de trabajar con Fernando Hierro y cuál dirías que ha sido la clave de los buenos resultados que han tenido en esta temporada?

—En cuanto a Fernando Hierro y yo, venimos de una cultura de futbol español y de una cultura donde la dirección deportiva se ejecuta de una manera distinta, por lo tanto hay una verticalidad en la comunicación y existe un intercambio de información y eso es lo que nos ayuda a tener una visión global. Así lo trabajamos desde el primer día y ahora, cuando las cosas son más intensas y hay menos tiempo, pues debe de ser más frecuente, así que la comunicación ha sido lo principal; respecto a los resultados, yo creo que tenemos un fantástico grupo de jugadores, el convencimiento y la conexión que tuvimos desde el primer día en la pretemporada ha florecido durante el campeonato. Esto es consecuencia de un buen trabajo, de transparencia, honestidad, pero también de exigencia y demanda continua con la cual los jugadores deben entender que nosotros vinimos aquí a ganar y no a complacer a nadie.

—Al no tener un centro delantero natural en la mayoría de las alineaciones, ¿cuáles han sido las virtudes del equipo para encontrar el gol?

—Yo lo diría de otra manera, nosotros tenemos un equipo que es capaz de adaptarse y acoplarse a las situaciones que nos propone el juego o el rival, todo el plantel juega un papel y pienso que llevamos suficiente tiempo trabajando juntos como para saber cuáles son las respuestas que tenemos que dar desde dentro del campo y durante la duración del partido, así que esto el equipo lo tiene muy claro y sabe cómo cumplir con su labor.

—Hasta ahora, con tu experiencia en otras ligas, ¿qué sensaciones te ha dejado dirigir en México con todo y su sistema de competencia?

—Ha sido competitivo, muy exigente, la verdad es que me encantó todo el torneo hasta ahora. Obviamente estamos teniendo un avance, por lo tanto me da la oportunidad de seguir aprendiendo de cómo, sobre todo desde lo emocional, hay que gestionar un torneo tan intenso, corto, pero repleto de muchos sucesos y de acontecimientos. Así que para mí la experiencia hasta ahora ha sido sensacional y espero seguir ganando experiencia pasando a la siguiente ronda y a la siguiente también.

Se verá a un Chivas distinto ante las Águilas

En el primer semestre del profe Pauno, uno de los tragos más amargos fue el haber caído por goleada, y en casa, frente al América, rival en turno del Guadalajara en semifinales, llave que el propio entrenador ve como una verdadera oportunidad de mostrar su crecimiento como equipo.

—Después del resultado en la temporada regular, ¿cuál crees que será la mayor dificultad de enfrentar al América?

Este será un partido distinto porque los dos equipos hemos tenido evoluciones, nosotros hemos ido mejorando hasta alcanzarlos en puntos en el torneo regular, a pesar de esa derrota. Desde luego que ese partido perdido representó una fuente de información con la que nos basamos muchísimo en poder revertir nuestra situación; después de ese juego tuvimos una gran mejora, debido a que lo tomamos como una lección humilde para trabajar y buscar donde hay aspectos de progreso y eso lo aplicamos durante el resto de torneo y creo que todavía va a hablar por nosotros.

—¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de tu plantilla con respecto a la del América?

—A esta altura nos conocemos todos, todos nos han visto y también a ellos, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Nosotros nos vamos a enfocar en nuestro trabajo, mejorar lo que haga falta en ese poco tiempo que tenemos entre un partido y el otro. Acá no queremos complicarnos las cosas, sino potenciar lo bueno que tenemos que son muchas cosas y en eso nos vamos a preparar.

—Más allá del resultado que puedan obtener esta semana, ¿consideras exitosa esta temporada con Chivas?

—Todavía no se puede hacer un corte, desde luego que estamos contentos porque estamos alcanzando los objetivos que nos establecimos, como por ejemplo llegar a la Concachampions, que no se lograba desde hace mucho tiempo y todo esto es debido a nuestra manera de progresar partido a partido, día a día, así se alcanzan las metas, nos ha funcionado. Por lo tanto seguiremos haciendo lo mismo y hasta que no lleguemos a cumplir todos nuestros objetivos, no vamos a mirar hacia atrás.