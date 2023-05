Convencido de que Chivas no le pide nada a ninguno de los otros equipos que se encuentran instalados en las Semifinales del torneo, José Manuel de la Torre tiene claro que el Guadalajara es un fuerte aspirante al título del Clausura 2023.

De cara a que el Rebaño se mida ante el América por el pase a la Final del certamen, el ex técnico de Chivas y ex auxiliar del América no ve al Guadalajara por debajo de las Águilas en esta serie.

En este sentido, el ex entrenador de la Selección Mexicana también destacó el crecimiento que ha tenido el cuadro rojiblanco durante la gestión del profe Pauno.

“Había una incógnita desde el inicio (con la llegada de Pauno), empezó no tan bien el equipo, pero poco a poco fue agarrando ritmo, un mejor nivel, fue ganando partidos, tanto fuera como en casa”.

“Creo que han hecho una muy buena temporada, como también los demás rivales, pero en este caso Chivas lo ha hecho bien. En teoría en la lista de jugadores dices ‘ay caray, a lo mejor se ve favorito a otro equipo que se ve más fuerte’, pero yo creo que Chivas no le pide nada a ningún otro rival. Guadalajara puede ser un digno rival y no solo eso, sino un digno aspirante al título”, comentó el “Chepo”.

Respecto al último antecedente entre ambos equipos, mismo que significó una goleada de 4-2 a favor del América, “Chepo” de la Torre consideró que esta derrota podría, paradójicamente, ayudar más al Guadalajara que a las Águilas en esta fase de Semifinales.

“En el partido que se hayan enfrentado ya quedó atrás y creo que va a ser una experiencia muy buena para Chivas, sobre todo para Chivas, y que en Liguilla, como comentamos en el inicio, es diferente, no es lo mismo que Temporada Regular. Va a ser muy complicado para los dos equipos”.

“Creo que va a ser muy intenso este partido y tiene lo que mencionamos hace un momento, cualquier detalle puede hacer diferencia, entonces no puedes darle absolutamente ninguna ventaja, ninguna distracción. Está claro que en el papel se ve favorito al América, pero al final ya no hay ninguna ventaja”, finalizó “Chepo”.

Será este jueves a las 20:10 horas, tiempo del centro del país, cuando las Chivas reciban al América en el Estadio Akron para el partido de Ida de las Semifinales del Clausura 2023