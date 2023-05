El hecho de sufrir más de lo planeado en el partido de Vuelta de los cuartos de final ante Atlético de San Luis apenas el fin de semana pasado, no le agradó del todo a la afición azulcrema, de ahí que se hayan presentado los abucheos e insultos apenas en el primer tiempo. Esta actitud ha sido reprobada por los jugadores del América, por lo que es evidente que hay una ruptura entre fanáticos y futbolistas de cara a la Semifinal ante Guadalajara.

El capitán y campeón de goleo del Clausura 2023, Henry Martín, le reclamó a sus seguidores, aunque saben que están en su derecho, ya que pagan un boleto y quieren ver a su equipo ganar y luchar por la "14".

"En lo personal salí un poco enojado el día del partido pasado porque, no porque no merezcan criticarnos ni decirnos las cosas porque están en todo su derecho, lo que pasa son las formas. Iba medio tiempo y nos estaban abucheando, para mí eso no es lo correcto, abuchea cuando el partido está por terminar, cuando ya está que el resultado no se logró, ahí di, critica, haz lo que quieras, en los momentos difíciles es donde se ve la realidad de quienes están con nosotros, quienes están unidos, es lo único que pediría, si van al estadio y lo llenan muchas gracias por eso, pero también el compromiso de decir aguanten hasta lo último, ya después si el resultado no se da aceptamos todo, nos la comemos, nos la tragamos y si hay que regañar, perdón por la palabra, putear a quien sea perfecto, nosotros lo aceptamos, pero al medio tiempo ahí si no, eso no lo compartimos", dijo el delantero mexicano.

Martín sabe que para poder acceder a la Final y pelear por el título del futbol mexicano, se necesita unión entre todos los integrantes del conjunto de las Águilas, desde aficionados, hasta la presidencia y directiva.

"No, eso no puede suceder. Necesitamos de todos: de la afición, de la porra, de la directiva, del cuerpo técnico, del estadio, de los mismos jugadores. Si uno en un momento complicado se echa para atrás, entonces no estamos listos para ser campeones", señaló.

El partido de ida de las Semifinales vs Chivas se jugará este jueves 18 de mayo a las 20:10 horas en el Estadio Akron.

