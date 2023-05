El hecho de que Guadalajara esté instalado en la semifinal, aún y cuando nadie esperaba mucho de ese plantel y que haya pasado por encima del Atlas en el Clásico Tapatío en los Cuartos de Final, para nada asusta a los jugadores del América, mucho menos al cancerbero Luis Ángel Malagón, quien además se tendrá que enfrentar a la ofensiva del Rebaño Sagrado.

Para el portero mexicano, no hay favoritos en este tipo de partidos, son dos equipos instalados en instancias definitivas, con su grandeza, pero acepta que hoy por hoy, defiende la playera y escudo del mejor equipo de México.

“Los favoritos los ponen ustedes, no me pongan palabras que no he dicho, al final del día dije que la grandeza del América es única, por algo es el más grande de México, ¿asustar?, ni que fueran fantasmas, es un gran equipo, es importante, pero América es América, no tendría por qué asustarnos, se me hace un poco ilógico esa palabra”, comentó Malagón.

Y continuó señalando que las Águilas tienen a la mejor afición, mejor plantel y una historia más exitosa. “Siempre van a haber diferencias, si a mí me lo dices ahora como jugador que soy del América, para mi América siempre va a ser el mejor. Por la grandeza que tiene, la afición, los títulos, no hay comparación, tratamos de hacer siempre las cosas de la mejor manera”, dijo.