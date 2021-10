Aunque lo conoce personalmente, Miguel Herrera no tiene muy claro si Marcelo Michel Leaño puede ser el estratega ideal para Chivas.

En entrevista para Fox Sports, el ahora entrenador de Tigres aseguró que Leaño está haciendo bien las cosas en calidad de estratega interino, pero dejó claro que Marcelo debe hacer méritos para que lo dejen de manera definitiva en el banquillo rojiblanco.

"Me ha sorprendido Marcelito, porque con nosotros era directivo en Tecos, y estuvo muy pegado con nosotros. Es un gran tipo, un tipo muy emprendedor como empresario, y de repente me encontré con que dirigiría al Necaxa en Primera División. Él ya tenía su idea, tenía su equipo en una escuela y lo dirigía como si fuera de Primera, los llevaba de pretemporada".

"Se fue preparando con lo que pudo aprender con los técnicos que estuvo, y creo que en Necaxa estaba haciendo bien las cosas, pero no lo dejaron seguir. Ahora lo está haciendo bien, pero no sé si lo vayan a dejar o no, no sé si sea la estampa de técnico para un equipo tan importante como Chivas. Tiene una gran relación con Amaury y por eso está ahí, pero no lo sé, tendrá que ganársela. Si se llega a meter a la Liguilla podría estar entre los candidatos", comentó.

El "Piojo" es precisamente el próximo rival de Marcelo Miche Leaño, pues el sábado Chivas se meterá a la cancha del "Volcán" para medirse a los Tigres en la penúltima fecha de la Temporada Regular del Apertura 2021.

OF