¿Quiénes son los jugadores a seguir de Argentina Sub-20 de cara al duelo ante México?

La Selección Mexicana Sub-20 tiene ilusionado al pueblo mexicano, tras su destacada actuación en Chile; sin embargo, después de conseguir una buena fase de grupos y eliminar a la selección local en los octavos de final, el equipo Tricolor tendrá la complicada prueba de medirse ante su similar de Argentina, combinado nacional que es uno de los serios candidatos a quedarse con el título.

Argentina llega como una de las selecciones más fuertes del certamen a los cuartos de final, después de que, en el Grupo D, terminaron como líderes de grupo con nueve unidades, con solo dos goles en contra y ocho a favor, estableciéndose junto a Japón como las únicas selecciones que ganaron todos sus juegos en la primera fase.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR repasamos cuáles serán los elementos más peligrosos de Argentina para el equipo mexicano, de cara al duelo de este sábado.

Maher Carrizo

El extremo derecho de 19 años de edad, surgido de las fuerzas básicas de Vélez Sarsfield, ha dado de qué hablar debido a su gran técnica individual y definición. Con 180 de altura y una gran habilidad en el terreno de juego, lo convierten en un jugador de cuidado para el equipo México; en el presente torneo ha conseguido un doblete en su último partido y una asistencia en el segundo juego de la fase de grupos.

Alejo Sarco

El goleador de la Selección Albiceleste cuenta con 19 años de edad, es surgido en las fuerzas básicas de Vélez Sarsfield; sin embargo, su gran talento y calidad lo llevaron a Europa con el cuadro del Bayer Leverkusen. Su gran olfato de goleo y precisión en el ataque lo convierten en el goleador de Argentina, tras marcar un doblete ante Cuba en el primer juego y aparecer con gol en tres de cuatro partidos, consiguiendo un total de cuatro anotaciones.

Gianluca Prestiani

El mediocampista de 19 años de edad fue el elegido para suplir la sensible ausencia de Álvaro Montoro. El surgido en Vélez Sarsfield y ahora futbolista del Benfica ha mostrado una gran calidad en el pase largo y facilidad para asistir a los atacantes; con poco tiempo en el campo, brindó una asistencia en la goleada de Argentina ante Nigeria.

Dylan Gorosito

El lateral por derecha surgido en las fuerzas básicas de Boca Juniors es uno de los elementos más destacados del combinado nacional argentino, ya que, pese a estar en la parte baja del equipo, suma un total de tres asistencias y ha marcado un gol en el certamen, convirtiéndose en el único futbolista de la Albiceleste en influir en el marcador en todos los juegos en la presente justa mundialista.

