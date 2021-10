El lunes, el consejo de administración del Huesca decidieron relevar al entrenador mexicano Ignacio "Nacho" Ambriz y a su cuerpo técnico, quienes llegaron para el inicio de la temporada 2021-2022 de la Segunda División de España. Ante eso, un sector de aficionados de Chivas empezaron a pedirlo como técnico, en lugar del interino Marcelo Michel Leaño.

Hasta ayer, el Huesca ocupa el lugar 12 de la clasificación general, a 15 puntos del líder, el Almería. En su último juego, el equipo cayó 3-1 en su visita al Burdeos.

"Mucha suerte en su futuro profesional y agradece y valora su profesionalidad e implicación", escribió en su página de Internet y los aficionados de Chivas de inmediato comenzaron a candidatear al técnico, quien antes de emigrar al futbol español logró ser campeón con los Panzas Verdes del León.

Por eso, cuando se informó que Nacho Ambriz no seguía con el Huesca, de inmediato surgieron mensajes de seguidores que esperan que sea contemplado como uno de los candidatos a darle dirección al Guadalajara.

Aunque también hubo quien se mostró en contra.

En Chivas, las cosas no han cambiado mucho después de que se anunciara la destitución de Víctor Manuel Vucetich. Con el empate 1-1 ante Cruz Azul del pasado sábado, el Rebaño llegó a 19 puntos, cifra que no le alcanza para asegurar su boleto al repechaje, por lo que tendrán que cerrar con fuerza los dos partidos que le restan al torneo, si es que no quieren dejar morir sus aspiraciones.

Otros técnicos que han propuesto los chivahermanos son Antonio Mohamed (campeón con Rayados), John van't Schip (quien ya vivió una etapa con el equipo) y por supuesto Matías Almeyda, el último con el que levantaron el título de campeón.

