Atlas aprovecha la pausa para recuperar elementos clave

El parón de la Liga MX por la Fecha FIFA llega en un momento oportuno para el Atlas, que ha comenzado a mostrar señales de recuperación en el Apertura 2025. Con dos victorias consecutivas y un total de 13 puntos, los rojinegros se ubican en la undécima posición de la tabla, muy cerca de la zona de Play In. Sin embargo, más allá del repunte futbolístico, el cuerpo técnico encabezado por Diego Cocca valora la pausa como una oportunidad invaluable para recuperar jugadores lesionados.

Entre los casos más destacados están los de Aldo Rocha, Rivaldo Lozano y Rober Pier, quienes continúan en proceso de rehabilitación pero ya presentan notables avances. Los tres futbolistas han realizado trabajo diferenciado en las instalaciones de La Madriguera Rojinegra, aprovechando la inactividad de esta semana, en la que el club decidió no disputar ningún partido amistoso, con el fin de evitar riesgos innecesarios.

Rocha, capitán y referente en el mediocampo, se encuentra en la fase final de su recuperación y podría reaparecer en las próximas jornadas, mientras que Lozano y Pier responden favorablemente a sus terapias tras lesiones musculares que los mantuvieron fuera en las últimas fechas.

Además, Cocca también trabaja para tener a punto a Víctor Ríos y Adrián Mora, quienes arrastraban molestias menores, pero que no revisten gravedad. Ambos podrían reintegrarse al trabajo grupal a mediados de la próxima semana.

El técnico argentino sabe que contar con plantel completo será determinante para mantener la inercia positiva y seguir escalando posiciones. Con un calendario que se reanudará exigente, el Atlas busca consolidar su reacción y reafirmar su candidatura a pelear por un lugar en la fase final.

El descanso competitivo, esta vez, llegó en el momento justo para los Zorros.

