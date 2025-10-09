Aficionado le pide a Javier Aguirre que Gilberto Mora no pruebe el alcohol | VIDEO

La afición mexicana encontró a un nuevo ídolo y hará todo por protegerlo. A pesar de sus 16 años, Gilberto Mora ya se ganó el corazón del público y no solo es referente en los Xolos de Tijuana, se ganó su lugar en la Selección mayor y sub 20, donde actualmente brilla en la Copa del Mundo de esa categoría.

En redes sociales, miles de usuarios han expresado su deseo de que la joven estrella mexicana se aleje de vicios como el alcohol, las drogas y las fiestas. En el último entrenamiento abierto al público del Tri, Javier Aguirre recibió un mensaje directo al respecto.

De cara a los partidos amistosos contra Colombia y Ecuador, el combinado nacional le abrió las puertas a algunos aficionados en el Centro de Alto Rendimiento, donde intercambiaron palabras con el "Vasco".

Allí se produjo una situación que provocó risas en todos los presentes, incluido el estratega nacional.

"Javier, no dejen que Gilberto Mora pruebe el Bacardí", exigió el aficionado desde las gradas.

La respuesta del "Vasco" fue igual de épica que la solicitud y también consiguió carcajadas de las personas que lo escucharon: "Es buenísimo el Bacardí ¿cómo?".

Este martes, Mora fue determinante una vez más para el Tri Sub 20, ahora con una asistencia a Tahiel Jiménez en el primer gol de la paliza a Chile.

MF