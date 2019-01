Cardozo evita hablar del gol anulado

José Saturnino Cardozo jamás había ganado tres partidos como director técnico en un arranque de campeonato. Ahora con el Guadalajara ya lo pudo hacer tras derrotar al Toluca 1-0 y de paso, por vez primera a Hernán Cristante en el banquillo de enfrente.

El técnico rojiblanco consideró que no tiene por qué ensuciarse el triunfo obtenido, ya que el cabezazo de Enrique Triverio que desvió Raúl Gudiño jamás entró al arco tapatío y de paso felicitó a su arquero por mantener en cero el arco durante tres cotejos.

“No tiene por qué haber polémica. El equipo jugó para ganar, no tiene por qué mancharse el liderato y tampoco tiene por qué haber polémica. Para mí no entró el balón, si el central vio que no entró y arriba otros cinco vieron que no entró, entonces decir que entró ya es ser terco. Éste equipo tenía desde el año 2010 que no ganaba tres partidos seguidos y tenemos que seguir trabajando y siendo justos con este equipo”.

Cardozo manifestó que los suyos hicieron todo para ganar.

“Díganme una que hayan tenido ellos. No llegaron. Nosotros tuvimos una triangulación en la que Beltrán no pudo sacar disparo, era penal otra de Brizuela en un disparo. Como estamos jugando está perfecto, me encanta el equipo porque lucha, juega para ganar, para corregir y está institución exige mucho”.

Quien salió enojado fue Hernán Cristante. Se quejó amargamente del trabajo realizado por Jorge Pérez Durán, ya que consideró que la camiseta de Chivas, por el peso específico que tiene en la Liga, fue determinante para que no validaran el gol de Triverio.

“Chivas tuvo una de gol y después jugó como equipo chico. Si mi abuela tuviera testículos, sería mi abuelo. Hace dos años comencé a tener problemas con el arbitraje y traté de mejorar. Ellos (árbitros) siguen haciendo lo mismo, ese es el peso específico de un equipo grande. Nosotros no jugamos un buen partido, enredado en el primer tiempo y en el segundo tiempo tratamos de corregir”.

Finalmente el delantero Alan Pulido, quien marcó el tanto del triunfo anoche y segundo en su cuenta personal, precisó que está feliz por la posición en la cual lo está poniendo el técnico y, sobre el festejo para Raúl Gudiño, al dedicarle gol, dijo que lo planeó junto con Alexis Vega. El arquero no estaba enterado de esto y al final, les salió como lo planearon.

Voces en el estadio

“Conseguimos lo que queríamos, la victoria y estamos allá arriba. Fue sufrido pero demostramos que traemos buen equipo para pelear. Fue muy reñido el encuentro, cerrado y al final defendemos bien. Arriba mas Chivas”.

Édgar Iván Martínez, aficionado

“Vimos muy cerrado el encuentro, peleado en todo momento. El cierre fue muy dramático pero se sacó el triunfo gracias a ese golazo de Alan Pulido. Estamos para cosas grandes, sin duda vamos por la corona 13. Traemos un equipo que ya sabe manejar partidos”.

Luis Valsis, aficionado