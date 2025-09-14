Durante la jornada de este 14 de septiembre, diversas organizaciones sociales de la Ciudad de México llevarán a cabo movilizaciones que afectarán algunas vialidades capitalinas.

Entre las concentraciones se cuentan la de un grupo de 60 ciudadanos que marcharán en contra de la reforma que contempla la creación de la CURP Biométrica y la Plataforma Única de Identidad, por considerarla un control masivo de la población . No se descarta se sumen en apoyo colectivos de personas buscadoras de desaparecidas y desaparecidos.

¿Qué movilizaciones están activas en este momento?

ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS

Rodada. Camino Santa Teresa 1055, Colonia Héroes de Padierna, rumbo al Estado de México

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Rodada. Plaza de la República, Colonia Tabacalera, rumbo a Avenida Revolución 314, Colonia Escandón Sección I, Alcaldía Miguel Hidalgo

MARCHA. Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, rumbo a la Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico

ALCALDÍA XOCHIMILCO

Concentraciones en: 1. Plaza de Belem, Colonia Barrio Belem; 2. Vicente Guerrero y Avenida José María Morelos, Colonia El Rosario; 3. Arcos Poniente, Colonia Jardines del Sur; 4. Prolongación Constitución y Prolongación Acueducto, Colonia La Concha; 5. Antiguo Camino Real a San Mateo y Avenida Acueducto, Colonia San Lucas Xochimanca; 6. Avenida 16 de septiembre y Camino Viejo a San Lucas, Colonia San Lorenzo Atemoaya; 7. Chilalpa y Matamoros, Colonia San Antonio; 8. Cuauhtémoc 48, Colonia Barrio San Pedro; 9. Camino a Nativitas 13, Colonia Xaltocan

ALCALDÍA IZTAPALAPA

Concentración. Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Año de Juárez, Colonia Granjas San Antonio

Movilizaciones para este 14 de septiembre de 2025

Esta mañana del 14 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) , ha compartido a través de sus redes sociales los puntos donde se esperan las movilizaciones para este viernes en la CDMX.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico 12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, Colonia La Tabacalera 12:00 horas Concentración. Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Colonia Centro 13:00 horas Concentración. Avenida Juárez 50, Colonia Centro 16:00 horas Concentración. Avenida Juárez 50, Colonia Centro 21:00 horas Rodada. Calzada de la Viga 44, Colonia Esperanza

ALCALDÍA XOCHIMILCO

HORARIO AFECTACIONES 17:30 horas Rodada. Avenida Guadalupe I. Ramírez, Colonia Barrio San Juan, rumbo a Calzada de Tlalpan, Colonia Ejido de Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES 17:00 horas Rodada. Avenida Tláhuac 4680, Colonia San Nicolás Tolentino 20:00 horas Concentración. Calle 17, Colonia Santa Cruz Meyehualco

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 17:30 horas Rodada. Circuito Escolar Universitario, Ciudad Universitaria

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO AFECTACIONES 17:00 horas Concentración. Avenida México Coyoacán 389, Colonia Xoco

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES 20:00 horas Rodada. Tapicería y Jardineros, Colonia Morelos

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

HORARIO AFECTACIONES 21:00 horas Rodada. Avenida Tamaulipas 1236, Colonia Garcimarrero

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

HORARIO AFECTACIONES 21:30 horas Rodada. Avenida Central Carlos Hank González y Villa Cacama, Colonia Joyas de Aragón

ALCALDÍA IZTACALCO

HORARIO AFECTACIONES 22:00 horas Rodada. Calle 7 y Avenida Xochimilco, Colonia Agrícola Pantitlán

