Durante la jornada de este 14 de septiembre, diversas organizaciones sociales de la Ciudad de México llevarán a cabo movilizaciones que afectarán algunas vialidades capitalinas.Entre las concentraciones se cuentan la de un grupo de 60 ciudadanos que marcharán en contra de la reforma que contempla la creación de la CURP Biométrica y la Plataforma Única de Identidad, por considerarla un control masivo de la población. No se descarta se sumen en apoyo colectivos de personas buscadoras de desaparecidas y desaparecidos.Rodada. Camino Santa Teresa 1055, Colonia Héroes de Padierna, rumbo al Estado de MéxicoRodada. Plaza de la República, Colonia Tabacalera, rumbo a Avenida Revolución 314, Colonia Escandón Sección I, Alcaldía Miguel Hidalgo MARCHA. Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, rumbo a la Plaza de la Constitución, Colonia Centro HistóricoConcentraciones en: 1. Plaza de Belem, Colonia Barrio Belem; 2. Vicente Guerrero y Avenida José María Morelos, Colonia El Rosario; 3. Arcos Poniente, Colonia Jardines del Sur; 4. Prolongación Constitución y Prolongación Acueducto, Colonia La Concha; 5. Antiguo Camino Real a San Mateo y Avenida Acueducto, Colonia San Lucas Xochimanca; 6. Avenida 16 de septiembre y Camino Viejo a San Lucas, Colonia San Lorenzo Atemoaya; 7. Chilalpa y Matamoros, Colonia San Antonio; 8. Cuauhtémoc 48, Colonia Barrio San Pedro; 9. Camino a Nativitas 13, Colonia XaltocanConcentración. Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Año de Juárez, Colonia Granjas San AntonioEsta mañana del 14 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), ha compartido a través de sus redes sociales los puntos donde se esperan las movilizaciones para este viernes en la CDMX.A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.