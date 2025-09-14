Chivas vs. América: “Milito aprendió la lección”, dice el DT Enrique Contreras

Después de la sobresaliente victoria de Chivas ante América en el Clásico Nacional, el director técnico, analista táctico, formador de entrenadores y director de ICAFUT, Enrique Contreras Rebollo, aseguró que Gabriel Milito aprendió la lección ya que priorizó el orden y mantener su portería sin anotaciones, sobre su modelo de juego.

“Me parece que Milito aprendió la lección y dijo: ‘Hoy voy a dejar mi modelo de juego de tenencia de pelota, de hacerme del balón; hoy, primero que me hagan daño'. Mantener el cero lo más posible fue clave, ya que a través de transmisiones, defensa, ataque, pudo hacer daño y lo logró en dos ocasiones, ante un América muy descontrolado; tiene mucho mérito el Guadalajara, porque siempre estuvo ordenado”, señaló.

Asimismo, enfatizó que la victoria de esta noche se debe a que realizó un plan de juego, donde la estrategia que utilizó el técnico argentino fue determinante para que su equipo consiguiera la victoria en el Clásico Nacional.

“Chivas obtiene la victoria porque tenía un plan de juego, más que buscar un modelo de juego. En el partido buscó una estrategia, llevarla a cabo; el esquema de 5-2-3 le dio ese empaque de buscar primero mantener el cero, que habíamos hablado en las semanas pasadas, que el cero defensivo era necesario para poder aspirar a una victoria”, agregó.

Al final, reveló que el colocar a Luis Romo únicamente como defensa fue clave para que Chivas tuviera solidez defensiva, dejando de lado su aparición en el medio campo, tal y como sucedió en otras jornadas, ya que su lugar en el mediocampo fue utilizado por Fernando González.

“Luis Romo ya no jugó de contención, robó y estuvo como defensa. Romo fue, además de ordenado y serio, obligado a permanecer en la zona defensiva, y me parece que lideró muy bien al equipo desde atrás para lograr esta victoria, que al principio se veía con pocas armas, pero terminó siendo una victoria muy inteligente.

“Me parece que, dentro de la estrategia de equilibrio, la aparición del ‘Oso’ González fue muy buena, porque no estuvo haciendo lo que Romo en los partidos pasados, de pasar de defensa al medio campo; el ‘Oso’ se mantuvo en el medio campo central, acompañando al ‘Guti’ primero en el primer tiempo, en una doble contención; eso le dio resultado”, concluyó.

