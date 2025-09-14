En una cerrada competencia desde el inicio hasta la bandera de cuadros, Marc y Bezzecchi se enfrentaron en un duelo más psicológico que físico, ya que solo hubo un rebase entre ellos. El “93” le ganó la partida al italiano, que aguantó y se defendió como gato boca arriba, y por más que intento meterle la moto a Marc, nunca pudo.

En un intercambio de vueltas rápidas, Marcó Bezzecchi obligó a Marc a esforzarse al límite durante toda la competencia. Esta fue la undécima victoria de Marc, rompiendo el récord de puntos al acumular 512 a falta de 6 carreras. Alex Márquez completó el podio en tercera posición.

Así las cosas, Marc está a punto de proclamarse campeón dentro de 2 semanas en Japón si suma 3 puntos más que su hermano Alex.

Te puede interesar: Isaac del Toro obtiene la victoria en el Trofeo Matteotti

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) se colocaba cuarto. En las primeras vueltas, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) rodaba octavo y el vigente Campeón Jorge Martín (Aprilia Racing) ocupaba el 11º puesto. Sin embargo, un problema mecánico en la Aprilia del '1' antes de la salida obligó al español a regresar al box cuando el pitlane ya estaba cerrado, lo que le condenó a cumplir con una doble long lap durante el Gran Premio.

Martín y Rins fueron sancionados con doble long lap; Rins se iría al suelo una vez que ya había cumplido con su sanción.

Las primeras caídas no tardaron en llegar. Un incidente en la primera vuelta dejó como protagonistas a Johann Zarco (CASTROL LCR Honda) y a Joan Mir (Honda HRC Castrol), quien, tras haberse caído el viernes y no participar en la acción del sábado, volvía a sufrir la mala suerte al tocar el suelo en carrera. El novato Ai Ogura (Trackhouse MotoGP™ Team) y Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) también se fueron al suelo.

Bezzecchi conseguía mantenerse al frente pese a los intentos y presiones de Marc Márquez, que se resistía a quedarse a medio segundo de distancia. Alex Márquez se mantenía tercero, mientras Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) intentaba acercarse a ese último cajón del podio tras librar una vibrante batalla con Quartararo, que terminó relegado a la quinta posición, justo por delante de Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) y Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

En su intento de alcanzar la posición de '73', Pedro Acosta sufrió un problema mecánico en su KTM que le obligó a retirarse de la carrera, en concreto perdió la cadena. Esto devolvió a 'El Diablo' a la cuarta posición, aunque a casi tres segundos del piloto de Gresini. El murciano no fue el único en abandonar. A falta de 18 vueltas para el final, 'Pecco' Bagnaia perdió la rueda delantera y se fue al suelo, poniendo fin a su Gran Premio de casa, al igual que Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3).

A 16 vueltas para el final, Bezzecchi cometió un error de trayectoria en la curva 8, lo que permitió a Marc Márquez adelantarlo y, en apenas un par de curvas, abrir una pequeña ventaja de medio segundo. Alex Márquez se mantenía tercero, ahora acercándose al segundo puesto y rompiendo la barrera del segundo con decisión.

Marco quería lograr un brillante doblete ante su público, y sin ceder ante el líder, apretó el ritmo para engancharse a la rueda del '93', ambos recibiendo un aviso por superar los límites de pista. En un constante intercambio de vueltas rápidas, con los neumáticos ya al límite y la carrera llegando a su fin.

Top 10

Alex Márquez cerrando el podio tras quedarse rezagado de la lucha por la victoria, Morbidelli cruzó la línea de meta justo por detrás, con su compañero de equipo, Di Giannantonio, tras él. Tanto Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) como Luca Marini (Honda HRC Castrol), que imprimieron un ritmo fuerte en los últimos compases, lograron superar a Quartararo, que perdió toda fuerza y terminó octavo.

El Top 10 lo completaron Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha) y Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing). Los pilotos se tomarán ahora unos días de descanso antes de volar hacia Japón.

Resultados

1

M. Marquez

Ducati

·

#93

0:41:20.898

25

2

M. Bezzecchi

Aprilia

·

#72

+0.568s

32

3

A. Marquez

Ducati

·

#73

+7.734s

25

4

F. Morbidelli

Ducati

·

#21

+10.379s

19

5

F. di Giannantonio

Ducati

·

#49

+11.330s

18

6

F. Aldeguer

Ducati

·

#54

+16.069s

14

7

L. Marini

Honda

·

#10

+17.965s

12

8

F. Quartararo

Yamaha

·

#20

+20.964s

8

9

M. Oliveira

Yamaha

·

#88

+21.565s

7

10

B. Binder

KTM

#33

Lee también: Usuarios de redes sociales reaccionan con memes ante la victoria de Chivas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

