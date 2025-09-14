Isaac del Toro obtiene la victoria en el Trofeo Matteotti

Con una nueva victoria, esta vez en el Trofeo Matteotti, Isaac del Toro cerró una semana exitosa en Italia.

El ciclista mexicano, ganador esta semana del GP Industria, del Giro de la Toscana y de la Copa Sabatini, se ha impuesto en cuatro de las cinco clásicas italianas del calendario, acumula ya dieciséis victorias como profesional y ha logrado el triunfo 84 del UAE de la temporada.

El representante de UAE Team Emirates ratificó su gran momento al triunfar en la 77 edición del Trofeo Matteotti, con salida y llegada en Pescara y 195 kilómetros de recorrido.

En esta oportunidad no ganó en solitario, sino que demostró su velocidad terminal para liderar el grupo cabecero y preceder en la meta de Pescara al portugués Rui Costa (EF Education-EasyPost) y al español Pau Miquel (Kern Pharma).

Del Toro se convierte en el primer mexicano en ganar esta prueba, en cuyo palmarés releva al venezolano Orluis Aular (ex Caja Rural, esta temporada en Movistar).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

