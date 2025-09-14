Domingo, 14 de Septiembre 2025

¿Cuál será el nuevo costo de la visa americana?

Esto aplicará para todos los países que deseen entrar en el territorio norteamericano

A esto se suman otros costos adicionales, como la solicitud del formulario o algún otro trámite necesario. ESPECIAL / CANVA

Entre las reformas de la ley One Big Beautiful Bill Act impulsada por el presidente de Estados Unidos,  Donald Trump, destacan los ajustes presupuestales, entre ellos la Visa Integrity Fee que suma una cuota extra de 250 dólares para la mayoría de las solicitudes, entre ellas la Visa de Turismo o Negocios (B1 / B2).

Esto aplicará para todos los países que deseen entrar en el territorio norteamericano.

A partir del 1 de octubre de 2025, el costo total será de 435 dólares (los 185 más los 255 adicionales), siendo un aproximado de más de 8 mil pesos mexicanos, dependiendo del precio del cambio en el momento.

A esto se suman otros costos adicionales, como la solicitud del formulario o algún otro trámite necesario.

¿Qué visas cambian de precio?

El nuevo costo se aplica a las siguientes visas:

  • Visas de turista (B1/B2)
  • Visa de estudiante (F,M y J)
  • Visas de trabajo (H-1B)

