El día de ayer por la noche, el Estadio Ciudad de los Deportes vibró con la presencia de las Chivas Rayadas de Guadalajara y de las Águilas del América en el partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Para sorpresa de la mayoría de los aficionados del futbol mexicano, el Rebaño Sagrado logró dominar el terreno de juego y ganar el partido 2-1 . El resultado fue poco esperado debido a la abismal distancia de los rojiblancos con respecto a las Águilas en la tabla general, donde Chivas se encontraba en la posición número 16, mientras que América estaba dentro de los primeros tres lugares.

Chivas se posicionaba en el lugar 16 de la tabla general previo al Clásico Nacional. ESPECIAL / Liga MX

Desde el inicio del partido, el equipo de Guadalajara, liderado por Gabriel Milito, supo mantenerse sólido cuando fue exigido en defensa, ubicándose adecuadamente para minimizar los avances del América.

En el minuto 63’, el Rebaño fue el primero en marcar un tanto en el partido, después de la asistencia de Roberto Alvarado. Tras la anotación, Chivas se mostró cómodo en el campo.

Sobre la recta final del Clásico Nacional, los rojiblancos le dieron resultados al estratega argentino, pues con pocos minutos en la cancha, Armando González finiquitó el duelo con otro tanto desde la frontal del área.

Una victoria inesperada celebrada desde redes sociales

Tras la inesperada victoria de las Chivas en el Clásico Nacional, usuarios de redes sociales compartieron su euforia y alegría a través de divertidos memes donde reconocieron el esfuerzo y el triunfo del Rebaño Sagrado frente a las Águilas en Ciudad de los Deportes.

A continuación compartimos los mejores memes que dejó el encuentro de anoche entre Chivas y América correspondiente a la Fecha 8 del actual campeonato de la Liga MX.

X / @__cielo___

X / @Jesus_Bernal

X / @SoySimpsonito

Las poderosas Águilas del América! ���� pic.twitter.com/kYPEqkQweL— Don Meme �� (@donmeme001) September 14, 2025

"Ay los hombres no son felices con nada".



Los parceros y yo viendo la decadencia de américa y millonarios: pic.twitter.com/mcjT3ib6PE— Jecontento (@ContentJuan) September 13, 2025

las peores Chivas de la historia le ganaron cagados de risa al mejor America de todos los tiempos. �� pic.twitter.com/64wwMwugpm— Lalo �� (@emitoofamous) September 14, 2025

Abelito y guanábana los únicos en festejar el gol porque nomas ellos le van a las chivas verdaderamente jajsjsjsja ��❤️ #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/VfVE537j8O— Lily��✨ (@lily23_by) September 14, 2025

David Faitelson en periférico festejando que América perdió el clásico y que el Canelo ni la olió contra Crawford



pic.twitter.com/jRzlBkckpv— Pasion Celeste (@MakinaAzulMx) September 14, 2025

Con información de Chivas Oficial.

