El día de ayer por la noche, el Estadio Ciudad de los Deportes vibró con la presencia de las Chivas Rayadas de Guadalajara y de las Águilas del América en el partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.Para sorpresa de la mayoría de los aficionados del futbol mexicano, el Rebaño Sagrado logró dominar el terreno de juego y ganar el partido 2-1. El resultado fue poco esperado debido a la abismal distancia de los rojiblancos con respecto a las Águilas en la tabla general, donde Chivas se encontraba en la posición número 16, mientras que América estaba dentro de los primeros tres lugares.Desde el inicio del partido, el equipo de Guadalajara, liderado por Gabriel Milito, supo mantenerse sólido cuando fue exigido en defensa, ubicándose adecuadamente para minimizar los avances del América.En el minuto 63', el Rebaño fue el primero en marcar un tanto en el partido, después de la asistencia de Roberto Alvarado. Tras la anotación, Chivas se mostró cómodo en el campo.Sobre la recta final del Clásico Nacional, los rojiblancos le dieron resultados al estratega argentino, pues con pocos minutos en la cancha, Armando González finiquitó el duelo con otro tanto desde la frontal del área.Tras la inesperada victoria de las Chivas en el Clásico Nacional, usuarios de redes sociales compartieron su euforia y alegría a través de divertidos memes donde reconocieron el esfuerzo y el triunfo del Rebaño Sagrado frente a las Águilas en Ciudad de los Deportes.A continuación compartimos los mejores memes que dejó el encuentro de anoche entre Chivas y América correspondiente a la Fecha 8 del actual campeonato de la Liga MX.Con información de Chivas Oficial.