¿Qué sigue en la carrera de Canelo tras ser derrotado por Crawford?

La noche del pasado sábado 13 de septiembre, el pugilista mexicano Saúl "Canelo" Álvarez perdió sus campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras ser derrotado por el estadounidense Terence Crawford por decisión unánime.

El día de ayer, más de 70 mil personas acudieron al Allegiant Stadium de Las Vegas para presenciar una de las peleas más esperadas del año.

El tapatío sufrió a lo largo de los 12 asaltos los ataques del estadounidense, que se convirtió en el primer boxeador en la era de los cuatro cinturones en unificar títulos en tres divisiones distintas.

¿Qué dijo Canelo Álvarez sobre el futuro de su carrera?

Al final del combate, Álvarez declaró que "yo ya hice mucho en el boxeo, ya logré muchas cosas. Mi legado ya está ahí, y sigo tomando riesgos porque amo el boxeo".

En la segunda de cuatro peleas pactadas con el ministro árabe Turki Al-Sheikh, el reinado del mexicano en los pesos supermedianos llegó a su fin.

Para recuperar los campeonatos, "Canelo" deberá enfrentar a Bud Crawford una vez más, en una revancha a la cual no le cerró la puerta.

"Me siento bien de compartir el ring con un gran peleador como él. Si lo hacemos otra vez, será genial", agregó.

"En tres o cuatro semanas hablaré con mi equipo y veré qué viene en el futuro. Seguramente vienen cosas buenas", señaló.

En los días previos a la riña, Álvarez también aseguró que "nunca le dice que no a nada", en referencia a la tan ansiada pelea con David Benavidez, que aún no se ha concretado.

Por ahora, no hay rival confirmado para la próxima presentación del mexicano.

