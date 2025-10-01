Miércoles, 01 de Octubre 2025

Canelo Álvarez y la alianza que llevaría sus peleas a Paramount+

Turki Alalshikh, jeque con quien el tapatío tiene peleas pendientes por cumplir, se mostró entusiasmado en redes sociales ante esta nueva alianza comercial 

Por: Fabián Flores

Zuffa Boxing, promotora de boxeo profesional, dio a conocer un acuerdo comercial exclusivo con Paramount+ a partir de enero de 2026. Imago7 / ARCHIVO / X / @paramountplus / @Turki_alalshikh

El pasado 13 de septiembre, después de la pelea en Las Vegas entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford transmitida con éxito en Netflix, otras plataformas de streaming se interesaron en la transmisión de este tipo de eventos deportivos, entre ellas Paramount+.

La plataforma de streaming Netflix, encargada de transmitir la pelea entre el mexicano y el estadounidense por el título del campeón indiscutido del peso supermediano, dio a conocer que este evento alcanzó una audiencia de 41 millones de espectadores en 30 países, dato que dejó en claro que las personas muestran interés por este tiempo de eventos a pesar de que no se emitan en televisión abierta.

Ante esto, Zuffa Boxing, promotora de boxeo profesional fundada por Dana White y Turki Alalshikh, presidente de General Entertainment Authority, dio a conocer un acuerdo comercial exclusivo con Paramount+ a partir del próximo mes de enero.

Alianza comercial de Paramount+ con Zuffa Boxing

A través de redes sociales, TKO Group Holdings, Inc., nombre del conglomerado comercial premium de deportes y entretenimiento al que está adscrito Zuffa, dio a conocer que "Paramount+ se convertirá en el hogar exclusivo de Zuffa Boxing en Estados Unidos, Canadá y América Latina a partir de enero de 2026."

Ante este anuncio, Turki Alalshikh, autoridad de Arabia Saudita con quien Canelo Álvarez tiene algunos contratos pendientes por cumplir, se mostró entusiasmado en redes sociales ante esta nueva alianza comercial. “Esta asociación con Paramount refuerza nuestra visión de redefinir la manera en que los espectadores consumen boxeo. Más fanáticos tendrán ahora acceso para ver a algunos de los boxeadores más emocionantes. Este es el futuro de la cobertura en vivo del boxeo."

"Paramount+ se convertirá en el hogar exclusivo de Zuffa Boxing en Estados Unidos, Canadá y América Latina a partir de enero de 2026." X / @Zuffa_Boxing 

¿Paramount+ transmitirá todas las peleas de Canelo?

Como se dio a conocer en días recientes tras la pérdida de sus títulos ante Bud Crawford, Saúl Álvarez todavía debe cumplir con las peleas que le quedan pendientes acordadas por contrato con el jeque, por lo que dichos enfrentamientos sí serán transmitidos a través de esta plataforma de streaming a partir de enero de 2026.  

Con información de Netflix.

