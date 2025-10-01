La Selección Mexicana Sub-20 volvió a dar muestra de carácter en el Mundial de Chile 2025, luego de empatar 2-2 frente a España en la segunda jornada de la fase de grupos. Al término del encuentro, el director técnico Eduardo Arce se mostró satisfecho con la entrega de sus jugadores, aunque consciente de que el camino hacia la clasificación todavía está abierto.

“Un partido muy difícil, muy competido. Sabíamos que ellos tenían necesidades y nos lo mostraron el primer tiempo. Después, con los ajustes, nos acomodamos y el partido era para cualquiera”, explicó el timonel nacional.

España tomó ventaja en la segunda mitad con un penal convertido por Iker Bravo, pero México supo reaccionar en los minutos finales para rescatar un punto. Para Arce, esa capacidad de respuesta es una de las virtudes que el grupo ha mostrado en el torneo. “Supimos manejar la presión del penal y respondimos. Y todavía tenemos otra opción. Así son estos partidos”, señaló.

Con dos empates en sus primeros compromisos, ambos por 2-2 ante potencias como Brasil y España, el Tricolor mantiene aspiraciones de avanzar, aunque deberá imponerse a Marruecos en su último duelo de la fase de grupos.

El estratega fue claro sobre el mensaje que transmitirá a sus dirigidos. “La misma idea: combatir, adaptarnos a lo que presenta el rival e intentar nunca bajar los brazos como hemos venido mostrando”, concluyó.

SV