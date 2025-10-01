Serena Recovery Health abre su clínica en Zapopan

Los anfitriones –Zulema de la Rosa y el doctor Gabriel Alfaro- recibieron a sus invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Carlos Cuevas de Ultraformes MPT, David Ochoa de Toskani, el doctor Andrés Galdos de la Clínica Art3 Academy así como representantes de las marcas asociadas Dysport y Sculptra.

La noche comenzó con unas palabras de los anfitriones para después realizar el corte de listón y la bendición de las instalaciones. Los asistentes dieron un recorrido para conocer la clínica. Y para celebrar se ofrecieron aperitivos y bebidas de mixología

Serena Recovery Health busca consolidarse como el centro de salud y bienestar líder en Guadalajara, al brindar servicios integrales de salud y bienestar a través de terapias regenerativas, tecnología avanzada y atención personalizada promoviendo la recuperación física, emocional y estética de sus pacientes.

Evento: Opening night clínica Serena Recovery Health. Lugar: Av. Beethoven 5357. Fecha: 26 de septiembre de 2025. Invitados: 80.

CP