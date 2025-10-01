Miércoles, 01 de Octubre 2025

Serena Recovery Health abre su clínica en Zapopan

La clínica Serena Recovery Health está de fiesta, ya que realizó un lindo evento de inauguración

Por: Xochitl Martínez

Zulema de la Rosa, Lorena López y Gabriel Alfaro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 3 de octubre 2025

Gabriel Alfaro. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Gabriel Alfaro y Susana Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Zulema de la Rosa. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Serena Recovery Health. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

José Raúl López Hidalgo, Zulema de la Rosa, Gabriel Alfaro y José Vélez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Lorena López y Karla Suárez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Serena Recovery Health abre su clínica en Zapopan. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Miriam Rodríguez, Jaqueline Valencia, Blanca Herrera e Iván Peraza. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

María Martínez, Sofía Rickmann, Silva Rickmann, Luis Suárez y Martha Navarro. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Opening night clínica Serena Recovery Health. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Opening night clínica Serena Recovery Health. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Los anfitriones –Zulema de la Rosa y el doctor Gabriel Alfaro- recibieron a sus invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Carlos Cuevas de Ultraformes MPT, David Ochoa de Toskani, el doctor Andrés Galdos de la Clínica Art3 Academy así como representantes de las marcas asociadas Dysport y Sculptra.

La noche comenzó con unas palabras de los anfitriones para después realizar el corte de listón y la bendición de las instalaciones. Los asistentes dieron un recorrido para conocer la clínica. Y para celebrar se ofrecieron aperitivos y bebidas de mixología

Serena Recovery Health busca consolidarse como el centro de salud y bienestar líder en Guadalajara, al brindar servicios integrales de salud y bienestar a través de terapias regenerativas, tecnología avanzada y atención personalizada promoviendo la recuperación física, emocional y estética de sus pacientes.

Evento: Opening night clínica Serena Recovery Health.

Lugar: Av. Beethoven 5357.

Fecha: 26 de septiembre de 2025.

Invitados: 80.

