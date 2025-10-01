La Selección Mexicana Sub-20 encontró en Gilberto Mora a su nueva figura. El mediocampista ofensivo de apenas 16 años y 11 meses, originario de Chiapas, pero que milita en Xolos de Tijuana, fue el héroe en el empate 2-2 frente a España en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, disputado en Santiago, al marcar los dos tantos del Tricolor y confirmar que atraviesa un momento brillante.

Con su doblete, Mora no solo sostuvo al equipo dirigido por Eduardo Arce en la pelea por la clasificación, sino que ratificó su condición de jugador “top” dentro del combinado juvenil. Su talento y personalidad en la cancha lo han convertido en una de las piezas más determinantes de la escuadra mexicana, al grado de que ya fue convocado a la Selección Mayor por Javier Aguirre, quien no descarta llevarlo a la Copa del Mundo de 2026.

Al término del encuentro, Mora no ocultó su emoción. “Muy feliz, muy contento de poder ayudar a mi equipo. Siempre es muy importante, todo lo que hago es para el equipo. Me siento muy contento con los goles y vamos a seguir trabajando para poder meter más”, expresó el juvenil, visiblemente emocionado tras firmar una actuación consagratoria.

El mediocampista también aprovechó para agradecer a la afición que lo ha acompañado en este proceso. “Muchas gracias por su apoyo, de verdad se siente mucho el cariño hacia nosotros. A todas esas personas que están acá en el estadio y en México, muchas gracias por su apoyo también”, añadió.

Gilberto Mora se ha convertido en la gran revelación del torneo. Su capacidad para aparecer en momentos clave y su madurez dentro del campo hacen pensar que el futuro del futbol mexicano pasa por sus botines.

SV