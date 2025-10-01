El monstruo más famoso de todos los tiempos vuelve a la pantalla grande, y esta vez bajo la dirección de uno de los cineastas mexicanos más aclamados, Guillermo del Toro estrenará este año su obra maestra, que tardó más de 30 años en preparar: "Frankenstein".

Te puede interesar: Netflix lanza nuevo tráiler del "Frankenstein" de Guillermo del Toro

Tras el rotundo éxito que tuvo el filme en su presentación en el Festival de Venecia 2025, con una ovación de 13 minutos de aplausos, Frankenstein se ha convertido en una de las películas más esperadas del año.

Del Toro explicó que la cinta es el resultado de 30 años de preparación y de su intensa obsesión por la obra de Mary Shelley , por lo que las expectativas hasta ahora son bastante altas.

¿Cuándo y dónde ver Frankenstein?

La película se estrenará en cines seleccionados el 23 de octubre y en Netflix a partir del 7 de noviembre.

Por medio de la plataforma X, Netflix Latinoamérica compartió el primer tráiler, junto con la leyenda: "Siempre hay dos lados de la historia".

El tráiler rápidamente llamó la atención de miles de usuarios, en poco más de 4 horas cuenta con casi 50 mil vistas, mientras que la publicación en su canal de youtube en inglés ya supera las 300 mil views.

La novela Frankenstein o también conocida como el moderno Prometeo fue escrita por Mary Shelley en 1818 , lo sorprendente es la historia detrás, Shelley inventó a uno de los personajes más icónicos de la ciencia ficción cuando tenía sólo 18 años, mientras se encontraba en Suiza junto a Percy Bysshe Shelley y Lord Byron.

También puedes leer: Los cinco estrenos más esperados de Netflix en octubre de 2025

La historia que se ha convertido en un clásico que combina elementos góticos y reflexiones filosóficas sobre ética, ciencia y condición humana , el moderno Prometeo fue el resultado de un reto literario entre Mary y los dos hombres que estaban a su lado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP