La Selección Mexicana Sub-20 volvió a mostrar carácter y determinación en la Copa Mundial de la especialidad que se celebra en Chile. Este miércoles, el Tricolor empató 2-2 con España en la segunda fecha de la fase de grupos, en un partido en el que Gilberto Mora se erigió como la gran figura al marcar los dos goles que mantuvieron con vida al equipo dirigido por Pedro Arce.

Mora abrió el marcador al minuto 32, tras aprovechar un descuido de la zaga ibérica y definir con temple frente al arquero. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Pablo García igualó para los europeos al ‘42 con un disparo certero dentro del área al ángulo de la portería de Emmanuel Ochoa. En la segunda mitad, España tomó ventaja al minuto 80, cuando Iker Bravo convirtió un penal que parecía sentenciar el encuentro.

Pero el Tricolor no bajó los brazos y, fiel a lo mostrado en su debut contra Brasil, volvió a reaccionar en los minutos finales. Gilberto Mora, en plan de héroe, apareció al ‘87 para empujar el balón al fondo de las redes y decretar el 2-2 definitivo, resultado que dejó un buen sabor de boca para la afición mexicana.

Con este empate, México suma dos puntos tras igualar en sus primeros dos compromisos, ambos con idéntico marcador de 2-2 y en ambas ocasiones viniendo de atrás y marcando en la recta final. La resiliencia y capacidad de reacción han sido las cartas de presentación del equipo de Arce, que ha enfrentado a rivales de jerarquía como Brasil y España, dejando la impresión de un conjunto competitivo y ambicioso.

El panorama en el grupo, sin embargo, aún no garantiza la clasificación. México deberá medirse el próximo sábado frente a Marruecos, mientras que España hará lo propio ante Brasil. Con dos empates, el Tricolor depende de sí mismo, pero está obligado a ganar para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Por su parte, los españoles apenas suman un punto, tras caer en su debut frente a Marruecos y ahora empatar con los mexicanos, lo que compromete sus aspiraciones en el certamen.

El duelo también se vio marcado por el uso recurrente de la tarjeta “verde”, solicitada por ambos entrenadores para intentar obtener ventaja a través de las repeticiones, un elemento novedoso que dio otro matiz a un choque ya de por sí vibrante.

