Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Esta es la cartelera confirmada

Se acerca una de las peleas más esperadas del año por aficionados y expertos del deporte, que promete ser de las mejores de 2025: El tapatío Saúl “Canelo” Álvarez contra el estadounidense Terence Crawford.

Los seguidores del boxeo no pueden esperar para este gran encuentro, que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium Las Vegas. El evento contará con otras peleas que fueron dadas a conocer en la cartelera, revelada por Turki Al Alshikh, quien habló sobre algunos de los combates que habrá en el próximo mes patrio.

¿Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez contra Terence Crawford?

Para aquellos fanáticos del box que están interesados en ver la transmisión de la pelea, la podrán ver a través de la plataforma de streaming: Netflix, que la ofrecerá en directo y sin costo adicional para sus suscriptores.

Esta es la cartelera confirmada de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Además de una de las peleas más esperadas del año, protagonizada por Canelo y Crawford, se llevarán a cabo otras tres peleas confirmadas en la cartelera.

El enfrentamiento coestelar será entre Christian Mbilli y Lester Martínez, dos pugilistas invictos que buscarán definir el futuro de la categoría de los supermedianos.

Por otro lado, en el peso superwelter, Callum Walsh y Fernando Vargas Jr. se verán las caras en un enfrentamiento que promete sacar chispas en el ring.

Asimismo, la última pelea confirmada hasta el momento es entre Mohammed Alakel y John Ornelas, quienes tendrán un combate a seis asaltos.

