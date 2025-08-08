Eso vale Crawford, 50 millones de dólares

La diferencia es que Terence Crawford jamás ha sido producto revienta taquillas, sí, es boxeador completo, técnico, con pegada, pero no es Ray "Sugar" Leonard, por ejemplo, a quien el globo seguía su carrera. EL INFORMADOR publicó la bolsa que ganará el tapatío y campeón mundial súpermediano, Saúl "Canelo" Alvarez, por enfrentarse a Crawford, 150 millones de dólares. Así ha sido siempre, el mandón es el taquillero, el estadounidense se conformará con la paga de 5o millones de dólares, dinero, debe ser una realidad, jamás ha visto junto en toda su trayectoria en el arte de la defensa y el ataque.

Y también siempre ha sido así, se publica la bolsa de los boxeadores, aficionados hacen sus sumatorias para calcular cuántos millones necesita "Canelo" para completar sus primeros mil millones de dólares ganados en bolsas en el boxeo. Pero de los sueldos que perciben sus empleados poco o nada se sabe. Quienes trabajan en la esquina de Saúl Alvarez, recibirán por su trabajo 27 millones de dólares, que sumados a los 112.4 millones de dólares ganados desde el encuentro «Canelo»-Shane Mosley, suman 139.4 millones de dólares, pero sólo si le cobran al campeón súpermediano el treinta por ciento de su bolsa.

Buena noticia para el boxeo jalisciense, la FIB ordena Lindolfo Delgado-Gabriel Gollaz Valenzuela, encuentro entre mexicanos. Lindolfo ex olímpico y originario de Linares, Nuevo León, Gollaz es de Guadalajara, sería eliminatoria para enfrentar al invicto estadounidense Richardson Hitchins, campeón superligero de la Federación Internacional de Boxeo. 36 peleas, 4 derrotas, 17 nocauts, el registro del tapatío. 37 compromisos, 13 reveses, 3 nocauts, el palmarés del regiomontano. Con estos números, Gollaz debe ser considerado favorito.

Oscar Valdez, excampeón mundial pluma y súper pluma vuelve a la actividad, se enfrentará a Richard Medina en súperpluma, 6 de septiembre, Domo Binacional, Nogales, Sonora. Tras la maltratada que le propinó Emanuel "Vaquero" Navarrete, su reciente encuentro en Phoenix en diciembre, todo había quedado claro, colgar los guantes la mejor decisión. Valdez ya pone en predicamento su integridad física. Haberle ganado a Miguel Berchelt en febrero de 2021, fue un espejismo, trituró a un remedo de boxeador. Sus siguientes encuentros lo comprobaron... Y por ahí estaré atisbando.