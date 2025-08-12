Ante el rumor que se difundió en Argentina respecto a un posible partido amistoso entre la Selección Albiceleste y México previo a la Copa del Mundo 2026, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Ivar Sisniega, aseguró que es una mentira, por lo que descartó que se vaya a presentar ese encuentro.

"Lo de Argentina no es cierto. Fue un tema que alguien soltó y agarró un poco de vuelo. No hay nada de veracidad en eso. No está contemplado, no es uno de los rivales que estamos contemplando para noviembre. Hoy todavía no estoy en libertad de poder compartir esos rivales. Son rivales también de la misma categoría, pero no puedo compartirlo", señaló.

De igual manera, dio a conocer que pronto darán a conocer los rivales de la Selección Mexicana y las posibles plazas en México donde jugará el equipo nacional mexicano.

"Ya les avisaremos cuando tengamos tanto la sede como los rivales. Lo que sí les puedo decir es que estaremos jugando, de aquí a la Copa del Mundo, muchos partidos en México. Esa es una buena noticia para la afición de México. En general, estamos buscando jugar la mayor cantidad de partidos posibles en México y contra muy buenos rivales en distintas plazas", concluyó.

