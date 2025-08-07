Canelo Álvarez tiene una gran debilidad que puede ser aprovechada por Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez, el actual campeón indiscutido del peso supermediano, continúa preparándose para subir al ring junto con su adversario Terence Crawford en Las Vegas, Estados Unidos, este 13 de septiembre .

Ambos púgiles disputará el nombramiento de campeón indiscutido en la división ya mencionada, ante la cual la OMB anunció que Crawford es el actual retador oficial.

Desde el anuncio del combate en Estados Unidos entre el mexicano y el estadounidense, los expertos en el deporte no tardaron en emitir sus críticas con respecto a que la pelea tiene una muy marcada disparidad, ya que Bud Crawford debe subir de las 147 a las 168 libras para enfrentarse al Canelo, mientras que este seguirá sus entrenamientos y preparación con normalidad .

En una reciente entrevista para The Ring, el boxeador de 28 años, Shakur Stevenson, apodado "Sugar", aseguró que Terence Crawford será un rival difícil para Canelo debido a que el estadounidense es zurdo y, según la perspectiva de Sugar, el mexicano tiene dificultades para enfrentarse a peleadores con esta condición.

" Creo que Canelo tiene algún problema con los zurdos. [...] después de verlo pelear contra John Ryder [...] No era tan bueno. Es solo que Canelo peleaba contra un zurdo, y eso lo hizo un poco más difícil ", aseguró Stevenson.

Cabe destacar que Shakur Stevenson no es ningún improvisado en el mundo del boxeo internacional, pues actualmente es uno de los mejores peleadores del boxeo y es campeón mundial de peso ligero del CMB.

¿Qué otros zurdos ha enfrentado Canelo?

Además del mencionado por Sugar durante la entrevista ---John Ryder---, el Canelo, durante sus más de 15 años de carrera como profesional del boxeo, el tapatío se ha enfrentado en diversas ocasiones a otros púgiles zurdos. Entre ellos destacan:

Billy Joe Saunders

Erislandy Lara

Sin embargo, Sugar podría estar en un error al afirmar que Canelo presenta problemas para enfrentarse a profesionales zurdos, puesto que ganó los tres enfrentamientos mencionados: el tapatío no solo salió victorioso, también mostró una mayor autoridad sobre el ring. ¿Podrá repetir este dominio enfrentándose ante Terence Crawford o será la primera vez que las complicaciones contra zurdos le cuesten al tapatío los títulos que ostenta?

Te puede interesar: Revelan lista de candidatos y candidatas al Balón de Oro 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF