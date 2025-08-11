Diego Cocca apunta a ser el nuevo DT de Atlas tras salida de Gonzalo Pineda

Diego Cocca suena con fuerza para convertirse en el nuevo director técnico del Atlas.

El estratega, bicampeón en el Apertura 2021 y Clausura 2022, finalizó recientemente su compromiso con el club Talleres de Argentina, lo que deja el camino libre para que la directiva rojinegra lo contemple como candidato para asumir el puesto.

Tras un año exitoso con los Zorros, Cocca consideró que era el momento ideal para buscar nuevos retos.

Diego Cocca pordría ser el nuevo DT de Atlas

El desempeño y compromiso del entrenador lo han posicionado como un posible candidato para reemplazar a Gonzalo Pineda, y se especula que intentaría concretar su regreso para el Apertura 2025.

Lee también: Aficionados de Chivas apuntan contra arbitraje tras derrota ante Santos

Cabe destacar que este lunes, 11 de agosto, Gonzalo Pineda ofreció una conferencia al mediodía para despedirse de los medios de comunicación y explicar los motivos de su renuncia.

De acuerdo con el comunicado oficial sobre la renuncia de Pineda, la decisión tuvo como propósito permitir que la institución defina un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento. Asimismo, en el mismo documento se agradeció a Gonzalo por el compromiso demostrado durante su etapa al frente de los Rojinegros.

En caso de que Cocca fuera elegido para remplazar a Pineda, se daría en un contexto de crisis deportiva, con un Atlas que acumula cinco derrotas consecutivas, seis partidos sin ganar y un desempeño para el olvido en la pasada Leagues Cup, donde se colocó entre los peores equipos del torneo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS