Canelo Team propone este DT para tomar al Atlas tras salida de Gonzalo Pineda

En medio de la incertidumbre por el futuro del banquillo de Atlas, Eddy Reynoso —entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez y reconocido aficionado rojinegro— sugirió públicamente a Daniel “Travieso” Guzmán como posible reemplazo de Gonzalo Pineda, quien dejó el cargo como técnico tras una serie de malos resultados.

A través de su cuenta en X, Reynoso destacó las cualidades del exentrenador tapatío como “trabajador, gran motivador y estratega con mucha experiencia”, además de resaltar que ya fue campeón en el fútbol mexicano.

La salida de Pineda se oficializó el domingo 10 de agosto, luego de la derrota por 3-0 ante Pachuca en la jornada 4 del torneo Apertura 2025. El estratega mexicano, que asumió el cargo en diciembre de 2024, acumuló una marca de cinco victorias, siete empates y doce derrotas en su paso por el club. Además, el equipo fue eliminado recientemente en la fase de grupos de la Leagues Cup, situación que terminó por acelerar su desvinculación.

Ante ese panorama, el comentario de Reynoso ha ganado visibilidad entre la afición atlista, que busca una figura con identidad local y liderazgo fuerte. Daniel Guzmán, nacido en Guadalajara, ha dirigido a varios clubes del fútbol mexicano, entre ellos Santos Laguna, con quien fue campeón en el Clausura 2008. También ha trabajado en divisiones inferiores y es reconocido por su estilo intenso y su cercanía con los jugadores.

La directiva de Atlas aún no ha hecho oficial una lista de candidatos para asumir el cargo, aunque se sabe que ya inició el proceso de selección. El próximo compromiso del equipo será el 17 de agosto ante Querétaro, y por ahora, un cuerpo técnico interino se hará cargo de los entrenamientos.

Mientras el club define a su nuevo líder en el banquillo, la sugerencia de Reynoso aporta un ingrediente más al debate sobre el rumbo que debe tomar el Atlas, que actualmente se encuentra en la décima posición de la tabla con apenas cuatro puntos.

Daniel “travieso” Guzmán para @AtlasFC un Tapatío trabajador ,gran motivador -estratega con mucha experiencia en el futbol mexicano !

Ya sabe lo que es ser campeón !!

Venga ��������♥️�� — EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) August 11, 2025

