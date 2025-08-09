Sábado, 09 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Canelo Álvarez le da la bienvenida a su quinta hija (FOTO)

El pugilista mexicano publicó una imagen en redes sociales en la que recibió diversos mensajes de felicitación 

Por: SUN .

Saúl Álvarez celebró el nacimiento de su quinta hija. IMAGO7 / ARCHIVO / ESPECIAL / INSTAGRAM @canelo

Saúl Álvarez celebró el nacimiento de su quinta hija. IMAGO7 / ARCHIVO / ESPECIAL / INSTAGRAM @canelo

El día de ayer, Saúl "Canelo" Álvarez reveló las primeras imágenes de su quinta hija. Eva Victoria ya es parte de la familia del pugilista con su esposa Fernanda Gómez.

"Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor. Bienvenida Eva Victoria", escribió Canelo junto a una imagen donde se ve al campeón indiscutido del peso supermediano dándole un beso a su pareja mientras sostiene a la bebé recién nacida.

Eva se convierte en la quinta hija del "Canelo", y será hermana de Emily Cinnamon, Mía Ener, Saúl Adiel y María Fernanda. Eva Victoria y María Fernanda son las dos hijas que tiene junto a Fernanda Gómez, su pareja actual.

En la publicación, Canelo recibió mensajes de felicitación como de Brandon Moreno, Ricardo Álvarez, Carlos “Burrito” García y Tom Yankello, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Saul Alvarez (@canelo)

¿Cuándo vuelve a pelear "Canelo"?

  • Día: sábado 13 de septiembre
  • Lugar: Las Vegas
  • Rival: Terence Crawford

Lee: ¿Cuánto cuesta la gasolina en el nuevo Costco de Zapopan?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones