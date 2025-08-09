Canelo Álvarez le da la bienvenida a su quinta hija (FOTO)

El día de ayer, Saúl "Canelo" Álvarez reveló las primeras imágenes de su quinta hija. Eva Victoria ya es parte de la familia del pugilista con su esposa Fernanda Gómez.

"Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor. Bienvenida Eva Victoria", escribió Canelo junto a una imagen donde se ve al campeón indiscutido del peso supermediano dándole un beso a su pareja mientras sostiene a la bebé recién nacida.

Eva se convierte en la quinta hija del "Canelo", y será hermana de Emily Cinnamon, Mía Ener, Saúl Adiel y María Fernanda. Eva Victoria y María Fernanda son las dos hijas que tiene junto a Fernanda Gómez, su pareja actual.

En la publicación, Canelo recibió mensajes de felicitación como de Brandon Moreno, Ricardo Álvarez, Carlos “Burrito” García y Tom Yankello, entre otros.

¿Cuándo vuelve a pelear "Canelo"?

Día : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Lugar : Las Vegas

: Las Vegas Rival: Terence Crawford

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB