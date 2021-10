Saúl "Canelo" Álvarez explotó ante los que señalan que se dopa, luego de que en 2018 diera positivo a clembuterol y desde ahí ha estado con constante hostigamiento sobre el tema.

“Le apuesto toda mi fortuna a quien sea de que no me va a salir ninguna"

Por lo anterior, Saul Álvarez apuestó su fortuna a quién logre demostrar que utiliza sustancias prohibidas. "Yo puedo hacerme pruebas ahorita mismo. Yo puedo hacerme pruebas de folículo, que son pruebas que rastrean seis meses atrás y te sale todo, y de todas las drogas y no solamente los que ayudan el rendimiento, sino desde marihuana, cocaína, de lo que sea", dijo.

"Puedo hacer una prueba de folículo que te sale seis meses de lo que has consumido. Le apuesto toda mi fortuna a quien sea de que no me va a salir ninguna", comentó “Canelo” a los Angeles Times.

"Canelo" peleará ante Caleb Plant el próximo 6 de noviembre en el MGM de Las Vegas.

