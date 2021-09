A un patrimonio se le quiere y se le protege. Y para Saúl “Canelo” Álvarez, su rancho de Santa Anita, es una propiedad que tiene un valor sentimental muy importante, porque es una casa de campo en la que atesora grandes momentos. Sin embargo, la ha puesto a la venta por 29.9 millones de pesos. Este pequeño paraíso privado de ocho años de existencia cuenta con 4,000 metros cuadrados de terreno, de los cuales 1,500 metros cuadrados son de construcción.

Pero, ¿Cuáles son las razones por las que la propiedad está a la venta? Jorge Morquecho Hess, de Grupo Morquecho Hess, especializado en el ramo de bienes raíces, explica las razones que tiene el “Canelo”, las cuales son muy distintas a lo que se podría pensar.

“(El rancho) ya no tiene uso, tiene muchas más propiedades y ranchos más grandes que éste. Y este lugar sirve como apoyo de caballerizas y apoyo de remolques”, entre otras funciones. Subraya Jorge que el rancho es una propiedad muy especial para “Canelo” porque fue de sus primeras propiedades compradas con su trabajo y su esfuerzo.

“Yo tengo un lema dentro de mi rubro de bienes raíces; que tenemos muchas propiedades que no es que estén a la venta, pero sí se venden. Entonces, este es uno de estos casos; está a la venta porque yo lo estoy promoviendo y porque si se vende, (“Canelo”) sí lo vende, pero queda más que claro que no hay necesidad de vender y que no es que se esté promoviendo con lonas y con este tipo de publicidad”, acota Jorge.

Y como no es una propiedad que urja ser adquirida, solo se comercializará si alguien paga por la cantidad que se esté pidiendo. Sin embargo, resalta Morquecho que sí hay clientes interesados, todo el proceso se ha visto más lento por la pandemia, pero un cliente en especial quería convertir el inmueble en una terraza con la autorización de Saúl y que además “quedara como un pequeño museo, una propiedad marcada (que refiera) que fue de él, y que la terraza de eventos llevara su nombre (aunque) con otro propietario y otra administración”, acota.

¿Quién es el cliente ideal para adquirir esta propiedad?

Expresa Jorge que debe ser alguien que pueda continuar administrando la propiedad, valorando y respetando la historia que tiene el rancho donde Saúl “Canelo” Álvarez ha pasado gratos momentos. En ese sentido, resalta el especialista inmobiliario que todavía continúan las conversaciones con ese cliente en particular para ver si se realizará la transacción, “en eso andamos, esperamos que sí logremos cerrarle a esa persona en particular”.

Así como el “Canelo” prepara cada detalle antes de un combate, esa misma atención y trabajo se refleja en el ambiente de este lugar. EL INFORMADOR/ A. Camacho

Comparte además que a través de Grupo Morquecho Hess, es él quien tiene la inquietud de buscar al usuario ideal, “trato de buscar alguien que mantenga al lugar como está, como un rancho pequeño al que le perteneció a Saúl”.

Inclusive que ese cliente ideal, como con el que están en pláticas, pudiera agregarle otros atractivos al inmueble, “como guantes firmados, fotografías, una galería de arte de la trayectoria de Saúl, y la verdad que sería un lugar muy padre porque se presta, porque fue de él primero que nada, porque él lo hizo y porque tiene ya una insignia que va a estar firmada al propietario que la compre”.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD

*Tiene ocho años de existencia.

*Son 4,000 metros cuadrados de terreno.

*Son 1,500 metros cuadrados de construcción.

*Tiene cerca eléctrica y transformador propio.

*Cochera techada.

*Caseta de seguridad.

*Un ruedo.

*Nueve caballerizas.

*Casa de staff de limpieza.

*Casa principal cuenta con tres habitaciones con baño completo cada una.

*Terraza con capacidad para 200 personas, tiene cocina propia y hay baños para damas y caballeros.

*Un amplio jardín.