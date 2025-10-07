Terence Crawford exige una oferta millonaria para volver al ring

Tras su contundente victoria sobre Saúl "Canelo" Álvarez, Terence Crawford ha estado celebrando en diversos eventos, incluyendo un desfile en Omaha, Nebraska, y publicando su experiencia en redes sociales. Como campeón absoluto de las 168 libras, una revancha con el boxeador mexicano parece cada vez más improbable, considerando la clara derrota de Álvarez ante un rival que pelea varias divisiones por debajo de los supermedianos.

En medio de la celebración, surge la cuestión sobre el futuro de Crawford. Su entrenador, Bernie Davis, ha dejado claro que cualquier regreso al ring dependería de una oferta de 100 millones de dólares. Davis, explicó que, para motivar a Crawford, es necesario poner una cifra significativa sobre la mesa, además de los cinturones en juego.

Sin embargo, el reto es considerable. A pesar de su éxito, Crawford no cuenta con el mismo magnetismo económico de otros boxeadores, lo que hace difícil generar semejante cantidad en una pelea. En los cuatro eventos más lucrativos de su carrera, sus ganancias totales apenas superan los 100 millones de dólares.

Entre los posibles rivales para su próximo enfrentamiento se menciona a David Benavidez, el llamado sucesor de 'Canelo' Álvarez en la categoría de las 168 libras. Sin embargo, si la pelea se realiza, podría depender de la intervención de figuras como el jeque Turki Alalshikh, quien podría financiar el evento. Por ahora, la gran cifra que Crawford exige parece un obstáculo difícil de superar.

