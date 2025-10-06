Terence Crawford siempre supo que vencería a 'Canelo' Álvarez, así lo planeó

Terence Crawford logró una histórica victoria sobre "Canelo" Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, convirtiéndose en el nuevo campeón absoluto de las 168 libras. Con este resultado, el estadounidense se proclamó el primer boxeador en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB) en unificar todos los cinturones en tres divisiones distintas, consolidándose como una de las grandes figuras del boxeo.

Crawford dominó la mayor parte del combate, imponiendo su estrategia desde el principio. "Canelo", a pesar de sus esfuerzos, no logró encontrar respuestas ante la rapidez y precisión de su oponente. Tras 12 intensos rounds, los tres jueces dieron la victoria unánime a Crawford con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113.

En una entrevista reciente, Crawford reveló que ya tenía claro cómo derrotar a Canelo antes de la pelea. Según sus palabras, analizó los estilos que le habían causado problemas al mexicano en el pasado y sabía que, al no existir una fórmula para vencerlo a él, tendría grandes oportunidades de ganar.

La derrota de "Canelo" generó una serie de cuestionamientos, ya que el tapatío solo había sido vencido previamente por Floyd Mayweather Jr. en 2014 y Dmitry Bivol en 2022. Esta caída ante Crawford ha dejado en duda el futuro inmediato de la estrella mexicana, quien dejó vacante su título mundial tras la derrota.

En cuanto a una posible revancha, tanto Crawford como Álvarez dejaron abierta la posibilidad de un segundo enfrentamiento, aunque ambos indicaron que primero tomarán un descanso para disfrutar con sus familias. A pesar de que Crawford dejó vacante su título de superwelter de la AMB, la noticia de que continuará su carrera en la división de los supermedianos podría allanar el camino para una revancha en el futuro.

SV