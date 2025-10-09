Astros de Jalisco toma ventaja sobre Xalapa en la semifinal de zona

En un reñido primer juego, los Astros de Jalisco sortearon las dificultades que representó un rival como los Halcones de Xalapa para comenzar con el pie derecho y tomar ventaja en la serie de la semifinal de zona, tras vencer al conjunto veracruzano por una pizarra de 79-74 en la Arena Astros.

La quinteta dirigida por Iván Déniz tuvo que sufrir para conseguir la victoria que les permitiera dar el golpe inicial frente a los Halcones. Durante el primer cuarto, punto tras punto, los dos equipos se mostraron competitivos sobre la duela finalizando 19-19 y brindando un juego muy disputado.

Para el segundo parcial, Xalapa pudo tomar una ligera superioridad y al descanso se fue ganando 37-38, con diferencia de apenas un punto. Sin embargo, luego de regresar a disputar la segunda parte del encuentro, Jalisco salió enchufado y el tercer episodio fue clave en las aspiraciones de los locales al darle la vuelta 62-52.

Los Halcones, obligados a desafiar la defensiva jalisciense, retomaron la concentración para tratar de arrebatarle el triunfo a los Astros. No obstante, pese a que hicieron más puntos en el último episodio, esto no fue suficiente para salir vencedores de la Arena, misma que en todo momento mantuvo su apoyo y aliento hacia el conjunto local.

Sí Astros pudo obtener esta agónica victoria, en gran parte fue por la labor a la ofensiva de Chavanughn Lewis, quien fue el líder de puntos al encestar 25. Además, Rigoberto “Vikingo” Mendoza también destacó sobre la cancha al ser partícipe de diez rebotes, tres robadas y dos bloqueos, siendo crucial en la parte de la defensa.

Este viernes 10 de octubre, los Astros de Jalisco tratarán de dar otro paso contundente en casa para poner contra la lona a los Halcones, antes de que la serie se mude a Veracruz. A las 20:15 horas, la Arena Astros recibirá el segundo juego de la Semifinal de Zona.

