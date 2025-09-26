Billy Vigar, exjugador del Arsenal, muere tras grave lesión en partido de fútbol

Billy Vigar, quien hace un año jugó como delantero en el Arsenal, falleció el día de ayer tras sufrir una " lesión cerebral significativa " durante un partido de fútbol de ligas inferiores. Su muerte fue confirmada por su club, Chichester City.

Vigar fue puesto en coma inducido después de sufrir la lesión en un partido sabatino con el equipo inglés de liga no profesional.

" El martes necesitó una operación para aumentar las posibilidades de recuperación. Aunque esto ayudó, la lesión resultó ser demasiado para él y falleció el jueves (25) por la mañana ", afirmó su familia en un comunicado emitido a través de Chichester. " Su familia está devastada de que esto haya sucedido mientras jugaba el deporte que amaba ".

Vigar, quien también jugó a préstamo para Derby, se lesionó al inicio de un partido en la cancha de Wingate & Finchley FC. De acuerdo con distintos reportes, el jugador sufrió la lesión al chocar con una pared al lado del campo.

" Estamos devastados por escuchar que Billy Vigar ha fallecido ", manifestó la Asociación de Futbol de Inglaterra. " Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, seres queridos y a todos en Chichester City FC en este momento increíblemente difícil ".

Vigar, quien se desempeñaba como delantero, se unió a las inferiores del Arsenal en 2017 y firmó como profesional en 2022. Fue descrito como un " delantero poderoso y versátil ".

" Todos en el Arsenal están devastados por la impactante noticia de que el exgraduado de la academia, Billy Vigar, ha fallecido ", informó el club londinense en un comunicado.

El partido programado para el sábado entre Chichester y Lewes ha sido pospuesto.

La liga semiprofesional en la que jugaba dijo que se ofrecería un minuto de silencio antes de todos los partidos este fin de semana y que todos los jugadores llevarían brazaletes negros.

