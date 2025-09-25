Alexis Vega está dentro del ranking anual de los 100 mejores jugadores del mundo

Posterior a que Ousmane Dembélé ganara el premio del Balón de Oro 2025, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) publicó su ranking anual de los 100 mejores jugadores del mundo, donde Alexis Vega cuenta con un lugar.A pesar de que el delantero francés del PSG fuera galardonado el pasado martes como el mejor jugador de la temporada, Dembélé ocupa la séptima posición en el ranking del CIES con una nota de 95.6, mientras que Lamine Yamal lidera la lista con una calificación perfecta de 100.Gracias a Alexis Vega, delantero de los Diablos Rojos del Toluca, uno de los clubes de la Liga MX aparece en el ranking internacional que enlista a los 100 mejores jugadores del mundo.El ranking del Observatorio de Futbol del CIES considera los siguientes aspectos clave para evaluar el rendimiento:Además, Sergio Canales, centrocampista de Rayados de Monterrey, también logró colarse en este top 100, ocupando la última posición de la lista.No cabe duda que estas 2 figuras del futbol mexicano ponen en alto el nombre de nuestra tierra azteca a nivel internacional. ¡Enhorabuena!Con información de TUDN y ESPN. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF