El secreto de Terence Crawford que le permitió vencer a Canelo Álvarez

La reciente victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez ha colocado al boxeador estadounidense en un lugar destacado por haber derrotado al tapatío.

Según el entrenador de Crawford, Chet Fortune, su preparación se centró en desarrollar fuerza explosiva, resistencia prolongada y una recuperación eficiente.

El secreto de Crawford para poder vencer a Canelo

Fortune —entrenador de fuerza y acondicionamiento de Crawford— estuvo a cargo del exigente entrenamiento previo a su pelea contra Canelo. Declaró a The Independent que una de las bases de la preparación es un protocolo que alterna fuerza máxima con movimientos explosivos.

“He trabajado con atletas de varios deportes de combate, pero en el caso de los boxeadores, si enfocas el desarrollo de las piernas, la potencia surge de las caderas y las piernas”, afirmó Fortune.

La explosiva rutina de Crawford

Asimismo, el entrenador de Crawford compartió su rutina, que incluye empuje de trineo pesado durante 10 metros, seguido de un sprint con banda de resistencia en la misma distancia. Esta secuencia se repite tres veces, con descansos de tres a cinco minutos.

Este entrenamiento se denomina de contraste, y su objetivo es activar la potenciación postactivación (PAP), un fenómeno fisiológico que aumenta la capacidad muscular para generar fuerza tras un esfuerzo máximo.

“No existe una formula universal para ningún boxeador”

Fortune, reveló que para el entrenamiento de Crawford, se ha combinado todo, “No existe una fórmula universal para ningún boxeador. Llevo con Terence más de diez años. Lo evalúo y analizo todos los días, sus necesidades varían a diario”, resaltó

Estos resultados respaldan el enfoque del equipo de Crawford: potenciar la fuerza de las piernas, agilizar los reflejos y conservar la energía hasta los rounds finales.

“Lo que diferencia a Terence es que, al llegar al asalto 12, quiero que sienta la misma frescura que en el primero”, finalizó su entrenador.

