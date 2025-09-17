Champions League: Resultados de la jornada 1

Kylian Mbappé transformó dos penales y un Real Madrid en inferioridad numérica remontó para doblegar 2-1 al Olympique de Marsella, en la noche inaugural de la Champions League.

El Madrid, 15 veces campeón de la Copa de Europa, se convirtió en el primer equipo en la historia de la competición -desde el cambio de nombre a inicio de la década de 1990- que alcanza las 200 victorias.

Xabi Alonso consiguió el triunfo en su debut en la Champions como técnico del club del que salió campeón de Europa como jugador.

El delantero estadounidense Timothy Weah adelantó al visitante Marsella temprano, pero Mbappé respondió de inmediato desde el punto de penal a los 29 y 81 minutos.

El primer penal llegó tras una falta cometida sobre el atacante brasileño Rodrygo Goes y el segundo por una mano de un defensor.

Mbappé ahora tiene 50 goles en 64 partidos con el Madrid.

“Es una alegría muy grande que siga marcando goles y se sienta cómodo”, resaltó Federico Valverde, el volante uruguayo del Madrid, sobre la estrella francesa . “Nuestro trabajo es hacerle llegar lo mejor posible los balones, que llegue con más facilidad al arco rival y que tenga más oportunidades”.

“Es un placer estar aquí y vivir otra noche de Champions. Una noche un poco complicada porque fuimos 10 durante un rato, pero sacamos ese espíritu de la Champions en el Bernabéu”, afirmó Mbappé. “Siempre es así en el Bernabéu, pasa lo que pasa. Tenemos siempre la esperanza de poder ganar. Hoy ganamos y estamos muy felices”.

El capitán merengue Dani Carvajal fue expulsado a los 72 tras una agresión al arquero argentino Gerónimo Rulli.

Weah -hijo del exganador del Balón de Oro George Weah- fue asistido por Mason Greenwood, quien despojó el balón a Arda Guler cerca del mediocampo.

El debut de Trent Alexander-Arnold en la Liga de Campeones con el Madrid duró solo cinco minutos. El defensor inglés fue reemplazado por Carvajal debido a una aparente lesión muscular.

La policía española se enfrentó con los aficionados del Marsella antes del partido, pero la situación fue sofocada rápidamente.

AP

El Arsenal saltó a la cancha de San Mamés con un cuadro alterno, debido a las lesiones que aquejan al equipo. EFE/J. Zorrilla

Responden los suplentes del Arsenal

Viktor Gyokeres no estuvo fino en su debut de la Champions con Arsenal.

Sin embargo, los suplentes del club londinense fueron decisivos en la victoria 2-0 de los Gunners ante el Athletic Bilbao.

El brasileño Gabriel Martinelli anotó a los 72 minutos, poco después de saltar al campo, y Leandro Trossard, quien había reemplazado a Gyokeres, duplicó la ventaja a los 87.

Gyokeres desperdició una oportunidad inmejorable poco después del descanso. El internacional sueco evadió a su marcador con facilidad y se elevó para recibir un tiro libre bien colocado de Declan Rice, pero su cabezazo se fue muy desviado.

Martinelli y Trossard se prodigaron también sendas asistencias.

AP

Vlahovic asistió y anotó otro gol en tiempo de compensación para que la Juventus lograra sacar un punto. EFE/A. Di Marco

Cierre de locura de la Juventus

Un jugador casi desterrado en verano, castigado por una afición al negarse a abandonar el club y sin oferta de renovación a una temporada de terminar su contrato resucitó a la Juve en la primera jornada de la Champions.

Dusan Vlahovic, con dos goles, una asistencia en la segunda mitad y tiempo añadido de escándalo amarró el empate 4-4 ante un Borussia Dortmund que en el minuto 94 ganaba por dos goles.

Vlahovic anotó un gol en el descuento y luego asistió al defensor inglés Lloyd Kelly para el empate.

Otros resultados