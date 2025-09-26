El juvenil surgido en Chivas, Samir Inda, tendrá una modificación en su camiseta del Apertura 2025, por lo que disputará los próximos encuentros con el Guadalajara sin el anuncio de la casa de apuestas que patrocina al Rebaño Sagrado.

Después de la polémica que se generó en redes sociales tras el debut del juvenil Rojiblanco, en donde portó la camiseta de Chivas con un anuncio de una casa de apuestas , la directiva del Guadalajara tomó cartas en el asunto y realizó una modificación en el jersey del futbolista de 17 años, de cara al juego ante Puebla.

Pese a que la institución ni el futbolista fueron sancionados, la directiva del Guadalajara determinó modificar la camiseta, tal y como ha sucedido con Gilberto Mora de Tijuana, quien en su debut también portó el nombre de la casa de apuestas y, posteriormente, el patrocinio fue modificado.

Samir Inda portará en el siguiente partido de la Liga MX la marca de la casa de apuestas en su camiseta pero con una modificación, ya que en la parte baja de la marca, en lugar de tener el sitio web, contará con un parque con el nombre de la fundación de la misma empresa: "Caliente ayuda".

Pese a que existía el rumor de que Chivas colocaría el nombre de alguna de sus fundaciones o alguna frase del equipo en su camiseta para que fuera utilizada por Inda, la directiva determinó colocar el nombre de la fundación de uno de sus principales patrocinadores.

Con esta modificación se busca que en las siguientes fechas del campeonato, y a partir del partido de la Jornada 11 contra Puebla, ya no se siga hablando de ese tema y sea únicamente la parte futbolística del juvenil. Esto ocurre luego de que en anteriores procesos y con otros jugadores, se han presentado casos similares, pero ninguno tuvo tanta relevancia como con Samir Inda.

De igual manera, esta situación sentó un precedente al interior del equipo Rojiblanco, luego de que los siguientes futbolistas que sean menores de edad que debuten con el primer equipo llevarán la camiseta con el mismo parche que portará Samir Inda.

