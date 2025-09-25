Juan Manuel Márquez se dice triste por la nueva generación de boxeadores

El exboxeador profesional, Juan Manuel Márquez, declaró en uno de los episodios de "Desde el Ring Podcast" que se siente triste por la nueva generación de boxeadores profesionales y aficionados, a quienes ya no los motiva la pasión del deporte, sino el dinero.Márquez destacó que a la nueva generación de boxeadores le haría falta mirar esta disciplina como un legado, no como un negocio en primera instancia."Ahora creo que el boxeo, y con mucha tristeza lo digo, ahora lo hacen por dinero", aseguró.El mexicano reconoció que le pareció decepcionante ver a un creador de contenido, puntualmente a Jake Paul, sobre el ring frente a Julio César Chávez Jr., pues consideró que le quitaban seriedad al deporte."Antes el boxeo merecía respeto, antes eran las peleas del mejor contra el mejor", dijo.Por último, mencionó que también la afición ha cambiado y dejó de ver el boxeo con pasión, dejó de saber y dejó de informarse acerca de los enfrentamientos y las capacidades de los púgiles y los convirtieron solamente en números."Los aficionados estaban al pendiente del boxeo, ahora podrán estar igual, pero son aficionados de ocasión", aseveró.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF