Juan Manuel Márquez se dice triste por la nueva generación de boxeadores

El exboxeador profesional, Juan Manuel Márquez , declaró en uno de los episodios de " Desde el Ring Podcast " que se siente triste por la nueva generación de boxeadores profesionales y aficionados, a quienes ya no los motiva la pasión del deporte, sino el dinero.

Márquez destacó que a la nueva generación de boxeadores le haría falta mirar esta disciplina como un legado, no como un negocio en primera instancia.

" Ahora creo que el boxeo, y con mucha tristeza lo digo, ahora lo hacen por dinero ", aseguró.

El mexicano reconoció que le pareció decepcionante ver a un creador de contenido, puntualmente a Jake Paul , sobre el ring frente a Julio César Chávez Jr. , pues consideró que le quitaban seriedad al deporte.

" Antes el boxeo merecía respeto, antes eran las peleas del mejor contra el mejor ", dijo.

Por último, mencionó que también la afición ha cambiado y dejó de ver el boxeo con pasión, dejó de saber y dejó de informarse acerca de los enfrentamientos y las capacidades de los púgiles y los convirtieron solamente en números.

" Los aficionados estaban al pendiente del boxeo, ahora podrán estar igual, pero son aficionados de ocasión ", aseveró.

