El capitán Martin Odegaard se perderá el partido inaugural de Arsenal en la Champions League contra el Athletic Bilbao después de unirse a la creciente lista de lesionados del club de Londres.

Odegaard fue sustituido al cabo de 17 minutos en la victoria 3-0 contra el Nottingham Forest en la Liga Premier el sábado. Cayó mal sobre su hombro derecho tras una entrada.

El centrocampista noruego no participó en el entrenamiento previo y el técnico Mikel Arteta dijo más tarde que Odegaard no viajó a España para el partido de hoy.

Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Kai Havertz y Ben White también están lesionados. Pero el zaguero francés William Saliba, también ausente en la victoria contra el Forest, podría reaparecer tras participar en el entrenamiento.

Arsenal alcanzó las semifinales de la Champions la temporada pasada y sucumbió ante el eventual campeón Paris Saint-Germain. Los Gunners aún no ha ganado el máximo título a nivel de clubes en Europa.

“Somos lo suficientemente buenos y podemos competir contra cualquiera. Y además de eso, que las cosas tienen que salir a tu favor”, respondió Arteta a la pregunta sobre lo que aprendió de la campaña de la temporada pasada.

